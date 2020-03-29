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Çocuklardan klipli 'evde kal' mesajı

Çocuklardan klipli 'evde kal' mesajıMANAVGAT Belediyesi Çocuk Korosu öğrencileri, koronavirüsle mücadeleye destek vermek için kameraların karşısına geçti.

29.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:24
Çocuklardan klipli 'evde kal' mesajı
MANAVGAT Belediyesi Çocuk Korosu öğrencileri, koronavirüsle mücadeleye destek vermek için kameraların karşısına geçti. 7-14 yaş arası çocuklar Michael Jackson'ın 'We Are The World' şarkısının uyarlamasını evlerinden seslendirerek Türkiye 'ye 'Yarınlarımız için evde kal' mesajı verdi.
Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu'nun 7-14 yaş arası 45 koristi, koronavirüs ile mücadeleye destek vermek için kameraların karşısına geçti. Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu şefi müzisyen Tayfun Yılmaz Yavuz Durak'ın Mavi Gezegen şarkısı ile Micheal Jackson'un 'We Are The World' şarkısını tek bir şarkı haline getirerek koristlerini evlerinde seslendirmeleri için organize etti. Video kurgu ve animasyonu Serkan Köse tarafından gerçekleştirilen ve 'Yarınlarımız için evde kal' mesajının verildiği video Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in Youtube kanalı ve sosyal medya hesaplarından yayınlandığı anda herkes tarafından büyük beğeni topladı.
Evlerinden şarkıyı seslendiren çocuklar güzel sesleriyle büyük ilgi çekti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sosyal medya paylaşımında çocuklara teşekkür etti. Sözen, Çocuk koromuz yaptıkları bu güzel ve anlamlı çalışmayla tüm Türkiye'ye mesaj verirken, bu zorlu günlerde hepimizin yüzünün gülümsemesine neden oldu. Çocuklarımı çok seviyorum. Çocuklarımızın Atatürk Kültür Merkezi'nde hep bir arada konser verecekleri günleri iple çekiyoruz. Tüm çocuklarıma ve klibin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi.
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Çocuklardan klipli ’evde kal’ mesajı

Kaynak: DHA

Etiketler: Michael Jackson, Manavgat, Türkiye, Güncel

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Çocuklardan klipli 'evde kal' mesajı

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