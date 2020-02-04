Haberler » Güncel » Çocuklardan 'Kukuli' etkinliğine yoğun ilgi - Haber

Çocuklardan 'Kukuli' etkinliğine yoğun ilgi

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, minik ziyaretçilerini sömestr tatili kapsamında 31 Ocak-01-02 Şubat tarihlerinde 'Kukuli' etkinliği ile karşıladı.

04.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:45Çocuklardan 'Kukuli' etkinliğine yoğun ilgi
Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, minik ziyaretçilerini sömestr tatili kapsamında 31 Ocak-01-02 Şubat tarihlerinde 'Kukuli' etkinliği ile karşıladı.

Minik ziyaretçilerini sömestr boyunca birbirinden keyifli etkinliklerle buluşturan 39 Burda AVM, TRT Çocuk ekranlarında minklerin severek izledikleri 'Kukuli' etkinliği ile çocuklara tatil keyfini doyasıya yaşattı.

39 Burda AVM, miniklerin büyük bir ilgi ve keyifle takip ettiği 'Kukuli', arkadaşları Tinky ve Minky'in en yeni maceraları, birbirinden eğlenceli öğretici çocuk şarkıları ile ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil sundu. Ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılanan 'Kukuli' etkinliği ile çocuklar hem eğlendiler hem de öğrendiler.

Çocuklar sömestr boyunca birbirinden keyifli ve öğretici etkinliklerle eğlenirken, çocuk olmanın tadını 39 Burda AVM'nin eğlenceli dünyasında çıkarttılar. - KIRKLARELİ

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:34  Tuğba Melis Türk kimdir? Survivor'a katılan Tuğba Melis Türk kaç yaşında, nereli?
12:08  1917 filmi konusu nedir? 1917 oyuncuları ve 1917 özeti!
12:06  OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) nedir? OPEC ülkeleri ve merkezi
11:16  Dünya Kanser Günü ne zaman? Dünya Kanser Günü nedir?
11:10  Güneş Tecelli kimdir? Eski TRT spikeri Güneş Tecelli hayatı ve biyografisi!
4.02.2020 12:44:45