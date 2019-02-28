Çocuklardan Nadir Hastalıklar İçin Mavi Kurdele

Kaynak: DHA

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki 100'üncü Yıl İlkokulu'nun öğrencileri, '28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü'nde, farkındalık oluşturmak için öğretmenlerine ve velilere mavi kurdele taktı.Her yıl şubat ayının sonu, dünyada yaklaşık 350 milyon kişiyi etkileyen, nadir görülen hastalıklara dikkat çekilmesi amacıyla '28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü' olarak kabul ediliyor. Nadir hastalıklar ile mücadele eden hasta ve hasta yakınlarının seslerini duyurmayı hedefleyen 100'üncü Yıl İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri; öğretmenlere, okul çalışanlarına ve velilere mavi kurdele taktı. Sınıf öğretmeni Esin Akar, Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 100'üncü Yıl İlkokulu olarak her ay farklı konularda çocukları bilgilendirdiklerini söyledi. Akar, "Bu ay '28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü' nedeniyle farklı bir etkinlik yaptık. Bu proje aynı zamanda uluslararası bir özellik taşıyor. Proje ile 1 milyon kişiye ulaşıp farkındalık yaratmak hedefleniyor. Biz de hem çocukları hem de çevre sakinlerini bilinçlendirdik. 9 yaşındaki 25 öğrencimiz etkinliğe katıldı. El ele verdiğimizde oluşturacağımız birliktelik ile hastaların seslerini duyurabileceklerine, sorunlarının kamuoyu tarafından farkına varılabileceğine inanıyoruz. Bir mavi kurdeleden bir milyona giden yolda herkesin desteğine ihtiyaç var. Çocuklarımız da bu konuda duyarlılık göstererek gün boyu büyüklerine mavi kurdele takacak" dedi.- İzmir