Çocuklardan Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:39



12 Kasım 2018 Pazartesi 12:39

Çankaya Belediyesi ve Sinetopya'nın iş birliğinde bu yıl ikinci kez çocuklarla buluşan Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali, Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Bir hafta sürecek festivalin programı komitede yer alan 20 çocuk tarafından hazırlanırken çok sayıda sanatçı ve kuruluş da festivale destek verdi.Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi, renkli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Çankaya Belediyesi ve Sinetopya tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali, 20 çocuğun yer aldığı festival komitesiyle çocuk gözünden filmler ve sanatsal etkinliklerle ilgi odağı olacak. Yılmaz Güney Sahnesi'nde çocuk sunucular tarafından gerçekleştirilen açılış töreninde festivalin onur konuğu karikatürist-yazar Behiç Ak'a teşekkür plaketinin verilmesinin ardından, minik sanatçı Defne Kükürt, kemanıyla izleyenlere bir konser verdi. Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde dans dersleri alan çocukların hazırladığı modern dans gösterisinin renk kattığı etkinlikte film izleyen çocuklar, programın sonunda Şubadap müzik grubuyla hep bir ağızdan özgün çocuk şarkıları seslendirdiler.20 çocuğun emeği ve gönüllülerin katılımıyla hazırlanan festival, Yılmaz Güney Sahnesi başta olmak üzere, Sinetopya, ODTÜ Mezunlar Derneği, Bademlidere Çankaya Evi gibi merkezlerde; 60 film gösterimi, söyleşiler, paneller, uzman eğitmen ve sanatçılarla oluşturulan atölye ve gösterimlerle sinemaseverlerle buluşacak. Festivalde, mülteci çocuklarla ilgili farkındalık oluşturmak üzere film gösterimlerinin yanı sıra bir de panel düzenlenecek. Katılımcı ülkeler arasında Kanada, Hollanda, Avusturya, İran, İsviçre, İsveç, Almanya, İspanya, Küba, Japonya, İzlanda, Belçika, Bangladeş, İngiltere, Fransa, İtalya ve Türkiye bulunuyor. Cinekid ve KLIK ekipleri, Yannie Dupont Hebert, Cafer Tabak, Erhun Altun, Erman Okay'la birlikte, yurt içi ve yurt dışından gelen önemli yönetmen ve konukların söyleşilerinin yanı sıra çocuk kitapları yazarı Behiç Ak da festivalin onur konuğu olarak sinemaseverle buluşacak.Festivalin en renkli gösterimleri arasında çocukların kendi senaryolarını yazdıkları, oynadıkları ve yönettikleri filmlerin gösterimi, kendi oyunculuklarını üstlendikleri 'Ah Şu Anneler Babalar' adlı tiyatro oyunu ve 1000 Çocuk Korosu yer alıyor. 18 Kasım'da son bulacak festivalin tüm gösterimleri ve etkinlikleri çocuklar için ücretsiz. Etkinliği takip etmek isteyenler http://www.cocuksinemasi.com adresli internet sitesinden ayrıntılı bilgilere ulaşabilirler. - ANKARA