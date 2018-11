Çocuklardan Vali Yerlikaya'ya kitap okuma sözü

22 Kasım 2018 Perşembe 11:57



Çocuklardan Vali Yerlikaya'ya kitap okuma sözüVali Yerlikaya öğrencilerle birlikte kitap okuduİSTANBUL - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "İstanbul'u Okuyorum" projesi kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı Yeşilköy 'de bulunan Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "İstanbul'u Okuyorum" projesi kapsamında bugün İstanbul da bulunan toplamda 2 bin 883 okulda öğrenciler ilk dersin 15 dakikasında kitap okudu. Proje kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Yeşilköy Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Vali Yerlikaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, çocuklarla beraber bir süre kitap okudu.Yerlikaya, çocuklardan daha az internetle ilgilenmelerini istediVali Yerlikaya, basın mensuplarına yaptığı açıklama da bu projenin sadece okullarda uygulanmayacağını şehrin birçok noktasında öğrencilerin kitap okuması için etkinlikler düzenleneceğini belirterek "Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez Ortaokulu 5 C sınıfında ilk dersteyiz. İstanbul'umuzda 22 Kasım itibariyle tüm okullarımızda ilk derste İstanbul'u okuyorum projesi başlatıyoruz. Bu proje çocuklarımızın gençlerimizin var olan okuma alışkanlığının düzeyini yükseltmek okuma alışkanlığını kazandırmak. Bu ilk derste öğretmenlerimiz onlarla beraber İstanbul'a ait kültür sanat ve yaşadığımız hayatımızı paylaştığımız tüm kültürel sanatsal mekanları müzelerimizi şehrimize ait her şeyimizi okumak ile başlıyoruz. Tabii sadece İstanbul'a ait olan şeyler değil ama önceliğimiz İstanbul. Gözlerimizin aydınlığı bu yavrularımız geleceğimizin teminatı gençlerimizin onlar bizim her şeyimiz okumanın onların en önemli arkadaşları olmasını istiyoruz. Bu proje bütün mekanlarda sadece okullarda değil tramvayda, metroda, stadyumda, otobüs duraklarında yaşamı paylaştığımız İstanbul'umuzun her köşesinde okuyacağız. Hayatı güzelleştirmek hayatı paylaşmak için biz beşikten mezara yitik malımız olan ilmi okuyarak elde edeceğiz Tek hedefimiz bu okumakla ilgili gayretlerimiz artacak ama yazmak da istiyoruz. Okullarımızda bu genç kalemler dergisi çıkartacak. Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez okul dergisi çıkarılacak hepiniz köşe yazısı yazacaksınız futboldan hoşlanan futbol yorum yapacak tarihten hoşlanan tarih yazacak. Dergi yarışması da yapacağız tüm okullar arasında yapılacak bu yarışmalar" dedi.Vali Yerlikaya, daha sonra çocuklardan daha az internet ile ilgilenmeleri, daha az televizyon izlemeleri ve daha çok kitap okumaları için söz aldı.Projenin ilerleyen zamanlarında veliler okula gelip çocuklarıyla birlikte kitap okuyacak.