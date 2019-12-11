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Çocuklardan yürekleri ağızlara getiren oyun

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde cezaevi kavşağı mevkisinde yön tabelalarının üzerine çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan çocukların tehlikeli oyunu, görenlere korku dolu anlar yaşattı.

11.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:45Çocuklardan yürekleri ağızlara getiren oyun
'ın ilçesinde cezaevi kavşağı mevkisinde yön tabelalarının üzerine çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan çocukların tehlikeli oyunu, görenlere korku dolu anlar yaşattı.
Çerkezköy- yolu üzeri cezaevi kavşağının bulunduğu mevkide yaşları 9 ila 14 arasında değişen çocuklar yolun karşısına geçmek için yön tabelalarına çıktı. Yön tabelalarının üstünden geçerek karşıya geçmeye çalışan çocukların görüntüleri, görenlere hem şaşkınlık hem de korku dolu anlar yaşattı. Tabelaların korkuluklarına tutunarak karşıya geçmeye çalışan çocuklar görenlerin tüm uyarılarına rağmen aldırış etmedi.
(Hüseyin Gökçeli/İHA)

Çerkezköy, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel

Kaynak: İHA

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