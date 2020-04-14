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Çocukları 155'i aradı, polis yaşlı adama sürpriz yaptı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan yaşlı adama İstanbul'daki çocukları polisin destekleri ile sürpriz yaş günü yaptı.

14.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:23
Çocukları 155'i aradı, polis yaşlı adama sürpriz yaptı
Tokat 'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan yaşlı adama İstanbul 'daki çocukları polisin destekleri ile sürpriz yaş günü yaptı.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkması yasağı uygulaması devam ediyor. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yasak nedeniyle evinden çıkamayan yaşlı adama moral olsun diye İstanbul'da yaşayan çocukları doğum günü sürprizi yapmak istedi. İstanbul'da yaşayan Hülya Kalay Çelik, Reşadiye İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak 72 yaşındaki babası Mustafa Çelik'e doğum günü yapılmasını rica etti. Polis ekipleri yaş pasta alarak Osmaniye Mahallesinde evden çıkamayan yaşlı adama doğum günü sürprizi yaptı. Bir anda karşısında polisleri ellerinde pasta ile gören yaşlı adam ise duygusal anlar yaşayarak Vefa Destek ekibe teşekkür etti. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Reşadiye, Polis, Tokat, Güncel
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