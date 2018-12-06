Çocukları Baktıkları İçin Değil Çaldığı İçin Korkutmak İstedim

06 Aralık 2018 Perşembe 14:03



06 Aralık 2018 Perşembe 14:03

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuşlara bakan iki çocuktan birini döven Recep T., çocukların kuşlara bakmaya değil çalmaya geldiği için korkutmak istediğini söyledi.Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen olayda biri 14 diğeri 12 yaşlarında olan 2 çocuk, yol kenarında bulunan kuşlara bakmak istedi.Bu sırada kuşların sahibi olduğu ileri sürülen kişi çocuklara bağırmaya başladı. Çocukların kaçmaya başlamasıyla sinirlenen şahıs, bisikletiyle çocukların peşine düştü. Çocuklardan biri kendilerini kovalayan kişiden kurtulmayı başarırken, diğeri ise yakalandı. Boş arazide yakaladığı çocuğu tekme tokat döven şahsa çevrede bulunan vatandaşlar tepki gösterdi.Kendisinin cani gibi gösterilmesine tepki gösteren Recep T. ise "Defalarca kuşlarım çalındı. Karakola giderek şikayette bulundum. Ama emniyet somut delil getirmemi istedi. Hırsızların çaldıkları kuşların bazılar kendi tekrar geri geldi. Son yaşanan olayda ise, boş arazide bulunan kümesin yanında çocukları gördüm. Onları korkutmak amacıyla bisiklet yan yoldan gelip bağırdım. Çocuklardan biri kaçıp gitti. Yakaladığım çocuğu ise bir anlık sinirle yapmamam gerekirken bir kaç tokat attım. Bu sırada bana tepki gösteren vatandaşlardan birinin polis olduğunu söyleyerek bana müdahale etmeye çalıştı. Bende kendisine polis isen buyur hırsızı yakaladım gereğini yapın dedim. Kendisine kimliğini göstermesini istedim. Bana kimliğini gösterdi ama emekli polis olduğu ortaya çıktı. Bu sırada yakaladığım çocukta elimden kaçtı gitti" dedi.Olay sonrası çocukların kendileriyle getirdiği keseri bırakarak gittiklerini belirten Recep T., "Şuanda ellerinde çok sayıda kuşum var ama bulamadık. Elimde sadece bir tane kuş kaldı. Oda bu çocuklar tarafından çalınan kuşlardan biri kendi kendine geri geldi. Defalarca böyle olaylarla karşı karşıya kaldığımdan dolayı böyle bir olay yaşandı üzgünüm. Mahalle bir çok gelip kuşlara bakıyor benimde hoşuma gidiyor. Ama bir emek veriyorsun birileri gelip çalıyor. İşte bundan dolayı benim yerimde başkası olsaydı daha farklı şeyler olurdu. Ben öyle cani bir insan değilim. Güvenlik kameralarında aynı çocukların daha öncede kuşları çalarken görüntüleri var. Neden bunları kesip sadece çocuğa vurdum görüntüleri verdiler anlamadım. Bunda kesin bir art niyet var" diye konuştu. - BURSA