Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP binası önünde eylem başlatan aile sayısı 11'e yükseldi

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde toplanan ailelerin oturma eylemi devam ediyor. 4. gününe giren eylemde, HDP binası önünde bekleyen aile sayısı 11'e yükseldi.

Sabahın erken saatlerinde parti binasına gelen ve 4 gündür oturma eylemine devam eden anne Ayşegül Biçer, "Sosyal medya hesaplarından çok fazla hakarete uğramışız, ben bunlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

"BİZ SİYASET YAPMAYA GELMEDİK"

Anne Ayşegül Biçer, "4 gündür mücadelemiz devam ediyor, annelerin çığlıkları yükseliyor. Yaralı yüreklerden feryat sesleri geliyor. Bizim çocuklarımızı bir Kürdistan davası adına kullanıyor ve uşaklık yaptırıyorlar. Türkiye üstünden oynanan oyunlara artık son verilmesini istiyoruz, çocuklarımızı kullanmasınlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyoruz, biz Kürdistan davası kabul etmiyoruz. Biz Kürtüz ve Kürt oğlu Kürtüz. Kimse bize dilimiz için karışmamıştır, kendi dilimizle konuşuyoruz. Kendi topraklarımızda yaşıyoruz. Şimdiye kadar herhangi bir zulümle karşılaşmadık. Neyin davası peşindeyiz, kardeşi kardeşe vurduruyoruz. Türkiye'de sebep olan HDP il binası Kandil'in ana merkezi, buranın kapatılması için de ne yapılırsa ben hazırım. Yeter artık yüreklerimizi yakmasınlar. Yaptığımız feryatları dinlemiyorlar. Utanmadan ağır hakaretlere uğruyoruz. Sosyal medya hesaplarından çok fazla hakarete uğramışız, ben bunlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Sözde makarna ve para verilmiş. Sözde AK Parti göndermiş. Biz siyaset yapmaya gelmedik, yüreğimiz yanıyor. İçlerinde birazcık merhamet varsa bizi anlamalarını bekliyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da yaşayan Hacire Akar, HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı.

Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşmuş, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere de örnek olmuştu.