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Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti 19'uncu gününde

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti 19'uncu günündeDİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen ailelerin başlattığı oturma eylemi 19'uncu gününde 44 aile ile sürüyor.

21.09.2019 11:42
Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti 19'uncu gününde
DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen ailelerin başlattığı oturma eylemi 19'uncu gününde 44 aile ile sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek eylem başlatan ailelerin evlat nöbeti 19'uncu gününde de devam ediyor. 44 aile ile devam eden oturma eylemine katılan kaçırılan çocukların yakınları, çocuklarının PKK tarafından serbest bırakılmasını istedi. Oturma eylemine devam eden ailelerden Yıldız Ballı, kızı Yasemin Ballı için oturma eylemine devam edeceğini söyledi. Yıldız Ballı, "Televizyonlarda konuştuğum için bas bas bağırıyorlar, tehdit ediyorlar, eşimi tehdit etmişler. Ne kadar tehdit etseler de boştur. Ben sonuna kadar buradayım, burada olmaya devam edeceğim. Benim kızım gelmediği sürece hep de oturacağım. '2018'de Yasemin ölmüş' diyorlar, hayır Yasemin ölmemiş, ölmeyecek de o. Gelecek, Yasemin gelmediği sürece de ben buradan kalkmayacağım. Hiç kimse kalmasa bile ben kalacağım. Sonuna kadar buradayım, bu davanın peşindeyim ve kızımı da bekleyeceğim" dedi.
Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti 19'uncu gününde

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Genel

Kaynak: İHA

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