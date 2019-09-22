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Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki eylemi 20'nci gününde

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki eylemi 20'nci günündeDİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi 20'nci gününe girdi.

22.09.2019 10:18
Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki eylemi 20'nci gününde
DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi 20'nci gününe girdi.
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 20'nci gününde de devam ediyor. 20 gündür çocuklarını beklediğini belirten terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmuz Kaya, HDP il binasını kapatmadan gitmeyeceklerini söyledi. Kaya, "Vedat Kaya'nın babasıyım, polis memuruydu izine gelirken oğlumu silah zoruyla kaçırdılar. Bazı kişiler neden HDP önünde oturduğumuzu soruyor, her şey HDP'nin altından çıkıyor. Ben onları tanımışım, bunların eş başkanları ile görüştüm, kendisi itiraf etti. Her şey buradan çıkıyor, battaniyeleri, kolileri ve delilleri kaybediyorlar. Herkes bunların ne olduğunu anladı. Herkesi buraya davet ediyor ve bunları yerinde görmelerini istiyorum. 20 yıl burada otursam 1 saat oğlumun çektiği işkence kadar değil. 20 gündür buradayız kışın da burada kalacağız ve burayı kapatmadan gitmeyeceğim" dedi.
Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki eylemi 20'nci gününde

Halkların Demokratik Partisi, Vedat Kaya, Diyarbakır, Genel

Kaynak: İHA

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