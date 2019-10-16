Van'da terör operasyonu: Çocukları dağa kaçırmak isteyen PKK'lılar tutuklandı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır ötesinde terörle mücadele operasyonlarını başarılı bir şekilde devam ederken, yurt içinde terör örgütüne yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Van'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 çocuğu dağa kaçırarak örgüt üyesi yapmak isteyen 4 PKK iş birlikçisi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanması tarafından kırsala katılımı sağlanmak istenen 2 çocuk ile çocukları dağa götürmekle görevlendirilmiş 4 iş birlikçiyi teknik ve fiziki takibe aldı.

DİJİTAL MATERYAL VE ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

11 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan çocuklar da ailelerine teslim edildi.