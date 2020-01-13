Çocukları daha fazla etkiliyor

Genellikle 65 yaş üzeri kişileri etkileyen virüs; bu yıl yetişkinlerden ve yaşlılardan daha fazla çocukları etkiliyor.

Dünyada grip sezonun erken başladığını, birçok ülkede kendini sert bir şekilde gösterdiğini söyleyen Çevre Hastanesi doktorlarından KBB Uzmanı Op. Dr. Murat Koçyiğit, yetişkin ve yaşlılara göre özellikle çocukları daha fazla etkileyen gribe dikkat çekti. Murat Koçyiğit; "H1N1 virüsü bulaşıcı özellikte olup, insandan insana geçer. Domuz gribinin bulguları bilinen klasik griple benzerdir. Yüksek ateş, kuru öksürük, boğazda ağrı, üşüme, halsizlik, vücutta yaygın ağrı gibi belirtilerin yanı sıra bazı kişilerde ishal ve kusma da görülebilir. H1N1 gribi, kronik hastalığı olanlarda, prematürelerde, bağışıklık sistemi hastalığı olanlarda ve yaşlılarda daha ağır seyreder. Ağır seyirli hastalık akciğer iltihabı ve buna bağlı solunum yetmezliği, kalp kası iltihabı ve buna bağlı ani gelişen kalp yetmezliği sonucunda ölüme neden olabilir. Son yıllarda ülkemizde de kalp kası iltihabı ve ardından gelişen kalp yetmezliğine bağlı özellikle çocuklarda (2-6 yaş) ölüm vakaları bildirilmiştir. İşin daha ilginç olanı ise bu kalp yetmezliği vakalarındaki çocukların antiviral tedavi altında iken bu komplikasyonları yaşamasıdır. Uzun süren ve düşmeyen ateş, genel durumda bozukluk, solunum sıkıntısı gibi bulguların varlığında doktora başvurulmalı ve ayrıca bilinçte bulanıklık, uykuya meyil, nefes alma güçlüğü, vücutta solgunluk veya morarma ve dirençli kusma varsa, acil müdahale edilmelidir" dedi ve korunmak için tavsiyelerde bulundu:

Domuz gribinden korunmak için;

Bulaşmayı önlemek için öksürme, aksırma sırasında ağız ve burun mendille kapatılmalı ve kullanılan kağıt mendil çöpe atılmalıdır.

Eğer mendil yoksa ve ağız ve burun el ile kapatılmışsa eller su ve sabunla yıkanmalıdır.

Grip olan kişiler başkaları ile yakın temastan kaçınmalı, hastalığın bulaşıcı olduğu dönemde işe ve okula gidilmemelidir.

Grip olanların maske takması (cerrahi maske, standard maske) diğer insanlara bulaşmanın önlenmesine yardımcı olacaktır.

Hasta olmayan kişiler hastaların yanına girerken maske kullanmalıdır.

Hasta kişilerle tokalaştıktan veya solunum salgıları bulaşmış yüzeylerle temastan sonra göz, burun veya ağza dokunmak bulaşmaya neden olabilir.

Çevremizdeki sık dokunulan kapı kolları, telefon ahizeleri gibi yüzeylerin sık sık temizlenmesi önerilir.

Ellerin tüm yüzeylerinin gereğinde ve sık sık su ve sabunla yıkanması bu yapılamıyorsa alkol içeren el temizleyicilerin kullanılması, grip de dâhil olmak üzere pek çok hastalıktan korunmaya yardımcı olur.

Domuz gribine yakalanırsanız, belirtilerin başlamasından 7 gün sonrasına ya da belirtilerinizin tamamen geçmesinden bir gün sonrasına kadar evde istirahat ediniz.

Bulunduğunuz mekânı sık sık havalandırınız.