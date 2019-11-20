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Çocukları dilendiren 11 aileye ceza işlemi yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu çocukları trafik ışıklarında dilendiren ve zorla çalıştıran 11 aileye ceza işlemi yapıldı.

20.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:54Çocukları dilendiren 11 aileye ceza işlemi yapıldı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu çocukları trafik ışıklarında dilendiren ve zorla çalıştıran 11 aileye ceza işlemi yapıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından ana caddelerde ve kavşaklarda yapılan çalışmalar sonucunda dilencilik yapan, araba camlarını silen ve sürücüleri taciz eden 14 çocuğun ailelerine Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçundan işlem yapılarak ceza verildi.

Ekipler tarafından 15 Eylül - 14 Ekim tarihleri arasında yapılan toplam 10 adet uygulamada 947 şahıs, 311 servis ve sivil araç ve 216 adet umuma açık iş yeri denetlendi. Yapılan denetlemelerde, küçük yaştaki çocuklara sigara satan 8 iş yerine adli işlem ve 2 iş yerine idari işlem yapıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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