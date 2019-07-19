Çocukları doğru yönlendirmenin ipuçları

Okulların kapanmasıyla çocuklarının yaz tatili boyunca neler yapacağını düşünen anne ve babaların beklediği dönem geldi. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Özdemir, yoğun eğitim yılının ardından çocukların eğlenceli ve öğretici bir yaz geçirmesi için ailelere tavsiyelerde bulundu. Çocukların üretebileceği, tasarlayabileceği, beğenmediğinde değiştirebileceği, yapamadığında hırsını ortaya koyabileceği ortamlar oluşturarak çocuğun hayal gücü ve yeteneğini keşfetmesine yardımcı olunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özdemir, "Yaz aylarında sahilde çocukların kova, kum, kürek ile saatlerce oynaması tesadüf değil. Yardım almadan, büyüklere ihtiyaç duymadan kendileri istediği gibi defalarca deneyerek yeni şeyler yapabileceklerini, başarabileceklerini görmek çocukları saatlerce oynamaya iter. Bu sebeple çocuklarımızın kendi işlerini yapmalarına izin vermeli, onlara görevler vererek bazı şeyleri kendilerinin başardığını göstermeliyiz" dedi.

"ÇOCUĞA EVDE GÖREVLER VERİN" Şimdilerde birçok ailenin yakından takip ettiği 1870 doğumlu ünlü İtalyan eğitimci Maria Montessori'nin "Çocuğunuzun dönemin üretim araçları ile oynamasına izin verin. Siz çocuğunuzun o araçlarla oynadığını zannedersiniz ama onlar aslında orada kendilerini yetişkinlerin hayatlarına yakın hissettirecek 'işlerini' yapıyorlardır" sözünü hatırlatan Prof. Dr. Selçuk Özdemir, "İnsan düşünen değil, düşündüğünü yapabilen varlıktır" ifadesiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini özellikle vurguladı.

"BİRÇOK FARKLI KURS YERİNE BİR YETENEĞİNDE DERİNLEŞMESİNİ SAĞLAYIN" Fikrin fikri, yeniliğin yeniliği doğurmasının ancak ve ancak bir şey üzerinde odaklanılarak çalışıldığında mümkün olabileceğini söyleyen Özdemir, "Günlük hayatta kullandığımız hiçbir teknoloji veya bilimsel bir ürünü ilk bulan, geliştiren ve tasarlayan kişiye o bilgi oturduğu yerde, durduk yere gelmemiştir. Newton, kafasına elma düştüğü için yer çekimini bulmamıştır. Newton çocukluğundan itibaren sorgulayan, araştıran bir kişiliğe sahip olduğu ve sürekli yeni şeyler geliştirmeye çalışan bir fizikçi olduğu için Newton olmuştur. Arşimed küvette yıkanırken suyun kaldırma kuvvetini bir anda durduk yerde bulmamıştır. Bir alan üzerine düşünen, araştıran kişiler sonuca ulaşabiliyorlar. Bu sebeple çocuklarımızı birçok kursa kayıt ettirmek yerine onun öğrenmek istediği ve ilgi duyduğu bir alanı öğrenmesi için destek olun" şeklinde önerilerde bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA