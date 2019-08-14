Haberler» 3. Sayfa» Haber

Çocukları gösterilmeyince silahla kendini yaraladı

Malatya'da çocuklarının kendisine gösterilmediğini öne süren şahıs, silahla kendini yaraladı.

14.08.2019 23:28 Çocukları gösterilmeyince silahla kendini yaraladı
Malatya'da çocuklarının kendisine gösterilmediğini öne süren şahıs, silahla kendini yaraladı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; eşinden ayrı yaşayan 26 yaşındaki Latif K., eşinin ikamet ettiği Mehmet Yavuz Caddesine giderek çocuklarını görmek istediğini söyledi. Eşinin çocuklarını göstermemesi üzerine sinirlenen Latif K., yanında getirdiği kurusıkıdan bozma silahla kafasına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Latif K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:42   Elektrik direğindeki arızayı gidermek isterken ağır yaralandı
23:41   - Kayganlaşan yolda metrelerce süreklenen polis memuru ağır yaralandı
23:38   Eski hastanenin deposu ve terzihanesi kül oldu
23:31   Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü 3 yaralı
23:31   Malatya'da korkutan yangın
23:31   Otomobil ambulansa çarptı: 2 yaralı
23:31   Uludağ'da mahsur kalan vatandaş 5 saat sonra kurtarıldı