Çocukları Gününde Sevindirdiler

Posta
ve Telgraf Teşkilatı (PTT
) Bilecik
Başmüdürlüğü tarafından 20 Kasım
Dünya Çocuk Hakları Günü
dolayısıyla çocuklara bir takım hediyeler verildi.
PTT Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt ve PTT Birim ve Pazarlama Müdürü Abdülaziz
Çivik, kentte eğitim gören bazı çocuklara PTT Çocuk Dergisi ve PETTE oyun seti dağıttılar. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlayan PTT Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt, "Çocuklarımız bizim için çok en değerli varlıklarımız, bizim geleceğimiz. Bizlerde bugün PTT olarak Bilecik'te eğitim gören bazı çocuklarımıza hediyeler dağıttık. Onların yüzündeki mutluluğu görmek bizleri mutlu etti" dedi. - BİLECİK
20 Kasım,PTT,Bilecik