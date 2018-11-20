20 Kasım 2018, 17:38
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Çocukları Gününde Sevindirdiler

Çocukları Gününde Sevindirdiler

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Bilecik Başmüdürlüğü tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuklara bir takım hediyeler verildi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Bilecik Başmüdürlüğü tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuklara bir takım hediyeler verildi.

PTT Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt ve PTT Birim ve Pazarlama Müdürü Abdülaziz Çivik, kentte eğitim gören bazı çocuklara PTT Çocuk Dergisi ve PETTE oyun seti dağıttılar. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlayan PTT Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt, "Çocuklarımız bizim için çok en değerli varlıklarımız, bizim geleceğimiz. Bizlerde bugün PTT olarak Bilecik'te eğitim gören bazı çocuklarımıza hediyeler dağıttık. Onların yüzündeki mutluluğu görmek bizleri mutlu etti" dedi. - BİLECİK 20 Kasım,PTT,Bilecik
20 Kasım 2018 Salı 17:38