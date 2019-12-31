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Çocukları için direnen ailelerin sayısı artmaya devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin sayısı, 120'nci gününde 62'ye yükseldi.

31.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:03 Çocukları için direnen ailelerin sayısı artmaya devam ediyor
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin sayısı, 120'nci gününde 62'ye yükseldi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin sayısı 62'ye yükseldi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 7 yıl önce teyzesi ve dayısı tarafından dağa kaçırıldığı iddia edilen Zübeyde Koç'un annesi Esmer Koç, evlat nöbetinin 120'nci gününde eyleme katıldı. Evladının 15 yaşındayken kaçırıldığını belirten anne Koç, çocuğuna seslenerek geri gelmesi çağrısında bulundu. Acılı anne Koç, "7 yıl oldu, hiç yok. Çok aradım ama kızımı bulamadım, benim kızım geri gelsin orası, dağlar benim kızımın yeri değil. Benim kızımın yeri benim yanımdır, 7 yıldır ben kızım için ağlıyorum. Her gece ağlıyor ve sabaha kadar yatmıyorum, kızım gelmeden de buradan gitmiyorum. Benim kızımı kardeşlerim kaçırdı" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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