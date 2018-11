Çocukları İçin Evlenmek İstedi, Dolandırıldı

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:03



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:03

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde eşi öldükten sonra 6 çocuğu ile kalan Rıfat Can (38), evlenmek istediği Z.K. (35) adlı kadın ve ailesi tarafından yaklaşık 40 bin lira tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.İlçenin Akarsu köyünde oturan Rıfat Can, kanser hastalığı nedeniyle eşi Nazire Can'ı geçen yılı kaybetti. Köyde, en küçüğü 7, en büyüyüğü ise 15 yaşında olan 1'i kız, 5'i erkek çocukları ile yaşayan Rıfat Can, arkadaşı aracılığıyla evlenmek için Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesine gitti. Can, aracıların yardımı ile ilçede ağabeyi ve annesi ile birlikte yaşayan Z.K. ile tanıştı. Bir süre başbaşa görüşen Z.K. ile Rıfat Can evlenmeye karar verdi. Z.K.'nın ailesi damat adayı Can'dan 20 bin lira 'süt parası' istedi. Erzurum 'a dönen Rıfat Can iki gün sonra Doğuyubazıt ilçesine dönerek, bu para ile birlikte yaklaşık 20 bin lira değerinde altın taktı. Erzurum'a Z.K. ile dönen Can, evlilik işlemleri için nüfus cüzdanını istedi. Z.K., kimliğinin kaybolduğunu ve yenisinin çıkması için müracaat ettiğini söyledi.Köye gelen Z.K.'nin kendisi ve çocukları ile ilgilendiğini mutlu bir yuva kurmanın sevinci içerisinde olduğunu ifade eden Rıfat Can şunları söyledi:"Her şey çok güzeldi. Z.K: 'yi eve getirdikten bir hafta sonra annesi telefonla arayarak, oğlunun kaçakçılık yaptığı için yakalandığını söyledi. Ben de Z.K.'yi yanıma alarak Doğubayazıt'a 'geçmiş olsun' ziyaretine gittim. Bu sırada hastalanan annesini de hastanede ziyaret ettik. Dönecekken annesi, kızının birkaç gün yanında kalmasını istedi. Ben de 'olur' dedim ve köyüme döndüm. Aradan birkaç gün geçtikten sonra kenisini telefonla arayarak ne zaman geleceğini sordum. O da bana köye gelmeyeceğini söyledi. Ben de para ve altınları istediğimde, 'Sen onları anca rüyanda görürsün' dedi. O sırada dolandırıldığımı anladım. Kendisi ve ailesi hakkında suç duyurusunda bulunacağımı söylediğimde ise "Git istediğin yere şikayet et' dedi. Ben de ilçeye gidip anne, ağabeyi ve kendisi hakkında şikayette bulundum. Bana verdikleri isimlerin bile sahte olduğunu orada öğrendim. Bunlar bir şebekeymiş ve ben ilk dolandırdıkları kişi değilmişim. Köyde hayvancılık yapıyorum. Çocuklarım sahipsiz kalmasın diye evlendim. Umarım paramı ve atınlarımı geri alırım." - Erzurum