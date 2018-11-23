Çocukları İçin Velilere Eğitim

23 Kasım 2018 Cuma 12:05



23 Kasım 2018 Cuma 12:05

SAMSUN'da Demirci İlk ve Orta Okulu anasınıfı öğretmeni Tuğba Cebiroğlu, 'Ailem benim için öğreniyor' projesini hayata geçirdi. Çocukların davranış problemlerini çözmek ve velileri bilgilendirmek için çalışma yürüten Cebiroğlu, velilerin okula daha sık gelmesini sağladı, eğitim çalışmaları başlattı. Beslenme, çocuk gelişimi, psikoloji alanlarında uzmanları velilerle buluşturan Cebiroğlu, verilen eğitimler sonrasında çocuklardaki davranış problemlerinin ortadan kaldırılması ve çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağladı.Samsun'da bulunan Demirci İlk ve Orta Okulu'nda 3 yıldır görev yapan anasınıfı öğretmeni Tuğba Cebiroğlu, hazırladığı 'Ailem benim için öğreniyor' projesi ile çocukların davranış problemlerini çözmek ve velileri bu noktada bilgilendirmek için harekete geçti. 14 öğrencisi bulunan Cebiroğlu, velilerin okula daha sık gelmesini sağlayıp eğitim çalışmaları başlattı. Beslenme, çocuk gelişimi, psikoloji alanlarında uzmanlar veliler ile bir araya getirildi. Velilerin eğitimleri sonrasında çocuklardaki davranış problemlerinin ortadan kaldırılmasını ve çocukların sağlıklı gelişiminin sağlanması amaçlandı.11 yıllık anasınıfı öğretmeni olan Tuğba Cebiroğlu, "Çocuklarımızda gördüğümüz davranış problemlerini gidermek amacıyla formlar oluşturduk. Bu formlar ışığında öğrencilerimizin velilerine uzmanlar tarafından çeşitli alanlarda eğitimler verdik. Beslenme eğitimi vererek babalar ve anneler çocukları için sağlıklı beslenme çantaları hazırlamaya başladılar. Babalar çocuklarına sağlıklı sandviçler, krepler, kurabiyeler yapmaya başladı. Davranış problemleri için psikologlarımıza ulaştık. Ailelere çocukları konusunda bilgi verip onlara nasıl davranmaları gerektiğini anlattılar" dedi.Çocukların kişilik ve karakterinin gelişmesinde en önemli unsurun aile olduğuna dikkat çeken Cebiroğlu, "Bu nedenle bu proje ile biz bilinçli, bilgili, çocuklarına nasıl davranması gerektiğini bilen anne ve babalar olmasını istedik. Bizim ilk ulaşmamız gereken nokta anne ve babalar. Biz de bunu başardık. Anneler bana babaların artık çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmeye çalıştıklarını anlatıyorlar. Bu zamana kadar 8 etkinlik gerçekleştirdik. Her etkinlik hem çocuklar hem de anne ve babalar için inanılmaz deneyimler sağladı. Bu proje güzel yüreklerin minik yüreklere dokunduğu bir proje" diye konuştu.Cebiroğlu'nun girişimiyle okulda bir trafik eğitim pisti ve bir de hobi bahçesi oluşturuldu.- Samsun