Haberler » Güncel » Çocukları için yaptığı oyun parkına yıkım kararı verildi - Haber

Çocukları için yaptığı oyun parkına yıkım kararı verildi

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Mehmet Özdemir, çocuklarının oyun oynayabilmesi için evinin karşısındaki boş bir araziye oyun parkı yaptı.

27.11.2019 15:23 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:23Çocukları için yaptığı oyun parkına yıkım kararı verildi
DENİZLİ'nin ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Mehmet Özdemir, çocuklarının oyun oynayabilmesi için evinin karşısındaki boş bir araziye oyun parkı yaptı. Kendisine ait arsaya izinsiz yapı inşa edildiğini öğrenen Zafer Solak ise durumu belediyeye şikayet etti. Belediye, büyük bölümü tahtadan yapılan, salıncak ve kaydıraktan oluşan park için yıkım kararı aldı.

Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi 293 Sokak'ta yaşayan ve çocuklarının oyun oynayabileceği bir parkın bulunmadığını ifade eden inşaat işçisi Mehmet Özdemir, geçen hafta evinin karşısındaki boş araziye oyun parkı yapmaya karar verdi. Özdemir, büyük bir kısmı tahta parçalarından oluşan salınca ve kaydırak yaptı. Parkı gören arazi sahibi Zafer Solak bunun üzerine Merkezefendi Belediyesi'ne şikayette bulundu. Alanda inceleme yapan belediye ekipleri, izinsiz inşa edilen oyun parkının yıkılmasına karar verdi. Ekipler, çevrede park bulunmadığını iddia eden Özdemir'in evine 100 ve 150 metre uzaklıkta, belediyeye ait 2 çocuk parkının bulunduğunu bildirdi.

ARSA SAHİBİ: YIKILMASINI İSTİYORUM

Kendisinden izin alınmadığını belirten arazi sahibi Zafer Solak, "Arsama böyle bir şeyin yapıldığından haberim yoktu. Şikayetçi oldum. Belediyeye gidip yıkılmasını istedim. Kendim bu mahallede oturmadığım için yapıldığını görmedim. Çocuklar için de çok sağlıksız kaydırak ve salıncak yapılmış. Her şeyden önce benim iznim yok. Bu yapının yıkılmasını istiyorum" dedi. Çocuk parkını yapan inşaat işçisi Mehmet Özdemir ise, "Çocuklarım oynayabilecekleri bir oyun alanı olmadığı için yollarda oynuyorlardı. Araç çarpacak korkusuyla gidip, bu alana 1 hafta önce park yaptım. Zabıta öğrenip geldi. İzinsiz olduğunu ve yıkılması gerektiğini söylediler. Buranın sahibini uzun yıllardır hiç görmedik. Sahibi de geldi, yıkılmasını istedi. Biz de kabul ettik. Çocuklarımızın oyun parkını yıkacaklar. Arsa sahibine tepkiliyim. 50 yıldır bu arsayı kullanmıyor. Çocuklara bir salıncağı ve kaydırağı çok gördü. Biz kötü amaçlı bir şey yapmadık" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Funda Özdemir de olaya tepkilerini ifade ederek, 14 yıldır aynı mahallede yaşadığını belirtti ve "Çocuklarımız burada oynuyor, yıllardır boş. Şimdi kıymete bindi. Bize göre kimseye bir zararı yok" dedi. Parkın yıkılmasını istemediklerini belirten ve bölgede yaşayan Neşe Özdemir ise, "Buradaki parkı madem yıkacaklar, yetkililerden bu alana park yapmasını talep ediyoruz" diye konuştu.


- Denizli

Mehmet Özdemir, Merkezefendi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:31 Japon meclisinde şaşırtan deprem tatbikatı: Katlanır kaskları takan vekillerin eğlenceli anları
16:30 Çanakkale'deki silahlı soygun kameralara yansıdı
16:30 Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü
16:26 'Hoş Geldin Bebek' projesiyle 13 bin 50 aileye misafir olundu
16:26 Kadriye Kemal Gürel'de pilav ayran kermesi
15:53 İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi
15:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz
15:26 CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi
15:25 İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok
15:18 Medya AŞ'den çıkarılan 2 işçi mahkemeyi kazandı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
20:50 Galatasaray'ı UEFA'da saf dışı bırakan Östersunds'u 3. lige düşürdüler!
27.11.2019 16:32:04