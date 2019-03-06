Çocukları İntihara Sürükleyen Momo Oyunu Türkiye'ye de Sıçradı!

Geçtiğimiz aylarda Whatsapp üzerinden yayınlan ve çocukların psikolojisini bozarak intihara sürükleyen Momo oyununun Youtube'da da yayınlandığı iddia edildi.

TEHLİKE SAÇMAYA DEVAM EDİYOR

Momo oyunu tehlike saçmaya devam ediyor. Dünya çapında çok sayıda kişinin oynadığı Momo oyunu Türkiye'de de başladı. Mav Balina faciasının ardından Momo oyunu da önce Whatsapp'ta yayıldı. YouTube'da bazı çocuk videolarının arasına reklam şeklinde yayınlandığı ve burada çocuklara talimatlar verildiği iddia edilmişti. YouTube'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Momo, sosyal medya ve cep telefonları aracılığıyla yayılan bir siber zorbalık iddiasıdır. Meksika'da internet üzerinden işlenen suçları soruşturan polis birimi Momo'nun bir sosyal medya grubu olarak başladığını açıklıyor: "Her şey bir Facebook sayfasında başladı. Br grup insan, yabancı bir numarayı aramak konusunda birbirlerine meydan okumaya başladılar. Birçok kullanıcı Momo'ya mesaj attıklarını ve geriye mesaj olarak şiddet içeren fotoğraf geldiğe söylediler. Bazıları tehdit içeren mesajlar aldıklarını ve hatta bazıları da kişisel bilgilerinin açıklanacağı konusunda tehdit edildikleri söylüyor."

YOUTUBE'DAN MOMO AÇIKLAMASI

YouTube içeriklerinde Momo videolarının paylaşıldığı şeklinde çıkan haberlere yönelik açıklamada bulundu. "Medyada yer alan haberlerin aksine, yakın zamanda YouTube'da Momo'ya ya da Momo'yu özendiren içeriğe yer veren videolara ilişkin hiçbir bulgu ulaşmamıştır. Bu tür içerikleri kurallarımıza aykırıdır ve hemen kaldırılır."

MOMO OYUNU NEDEN İNTİHARA SÜRÜKLÜYOR?

Momo oyunu, burada çocuklara evde kesici aletler nerelerde bulunabilecekler söylüyor.

MOMO TEHLİKESİNE KARŞI AİLELERE UYARI!

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, özellikle çocukların İnternet güvenliğinin, yalnızca bir oyuna indirgememek gerektiğinin altını çizerek, siber alemde yalnızca bu oyun değil, bunun gibi birçok tehlike bulunduğunu vurguladı. Doç. Dr. Koltuksuz, "Siber korsanlar her dönem, oyun görünümü altında ya da çeşitli, ilgi çekici içeriklerle özellikle çocukları hedef seçerek merak uyandıran, onlara meydan okuyarak istediklerini yaptırmaya yönelik yöntemler kullanır. Eskiden bunu Mavi Balina adlı sözde oyunda gördük, şimdi de Latin Amerika'da ortaya çıkarak yayılan ve endişeye neden olan Momo isimli oyunda görüyoruz. Yine Mavi Balina'da olduğu gibi merakla başlayıp meydan okumaya, kişisel bilgiler ele geçirip istediklerini yapmaman halinde tehdit etmeye varan bir yöntem olduğu görülüyor" dedi.