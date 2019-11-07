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Çocukları kötü alışkanlıklardan korumak için futbol turnuvası

Tokat'ta Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Emniyet Müdürlüğü, futbol turnuvası düzenledi.

07.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:16 Çocukları kötü alışkanlıklardan korumak için futbol turnuvası
Tokat'ta Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Emniyet Müdürlüğü, futbol turnuvası düzenledi.
Tokat Emniyet Müdürlüğünce "Spor Tokat Projesi" çerçevesinde unutulmuş çocuk oyunlarını yeniden canlandırmak, öğrencileri kötü alışkanlıklar, cep telefonu, tablet ve internet bağımlılığından uzak tutmak amacıyla mahalleler arası futbol turnuvası düzenlendi.
Bir ay sürecek turnuvaya 42 takımda 420 çocuk katılıyor.
Vali Ozan Balcı, Uzunburun sentetik sahada başlayan turnuva sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, her çocuğun bir spor dalıyla uğraşması veya bir spor dalını sevmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye'ye örnek olacak bir projenin hayata geçirildiğini dile getiren Balcı, "Çocuklarımızı çok seviyor ve başarılı olacaklarına inanıyorum. Sadece kitap okumak, müzik dinlemek ve akademik başarı değil, sporda da tam destek veriyoruz." dedi.
İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu da eskiden mahalle aralarında top oynadıklarını belirterek, "O zamanlar arkadaşlık ruhu vardı. Son zamanlarda bu ruhu kaybettiğimizi görüyoruz. Çocuklarımız cep telefonları ile oynuyor. İnternet ortamında sanal arkadaşlık ortamı var. Arkadaşları kötü niyetli mi iyi niyetli mi bilemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
İnternet ortamının kontrollü olmadığında tehlike oluşturabileceğini vurgulayan Topaloğlu, "Çocuklarımız bu etkinliklerle enerjilerini atacak, arkadaşlık ilişkileri gelişecek, ekip olarak birlikte hareket edecek, birlikte vakit geçirecekler. Derslerinde de başarılı olacaklar. Bu proje ile çocuklarımızı sanal dünyadan kurtararak gerçek dünya ile gerçek arkadaşlık ilişkilerine girmelerini, onları sokaklardaki kötü alışkanlıklardan korumayı amaçladık." diye konuştu.
Programa Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48. Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile öğrenciler katıldı.

Futbol, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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