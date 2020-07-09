ÇOCUKLARI KULLANAN HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE OPERASYON

İSTANBUL'da çaldıkları kamyonetlerin plakalarını değişterek hırsızlık yaptığı belirlenen şebekeye düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. İşledikleri suçlarda çocukları kullanan şebekenin yakalanma anları polis kamerası tarafından görüntülendi. Şebekenin diğer 5 üyesinin ise daha önce yapılan ara operasyonlarda yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. Şüphelilerin çaldıkları araçlarla yaptıkları bazı hırsızlık olayları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

2 AY SÜREN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Oto hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler çaldıkları kamyonetlerin plakaları değiştirerek hırsızlık olaylarında kullanan bir şebekenin peşine düştü. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin park halindeki kamyonetleri çaldıkları, bu araçları hırsızlık ve otodan hırsızlık eylemlerinde kullandıkları belirlendi. Şüphelilerin suç olaylarında yaşı küçük çocukları da kullandıkları belirlendi.

ÖNCE 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis soruşturma sırasında yaptığı ara yakalamalarda çete üyesi 5 kişi farklı tarihlerde gözaltına aldı. Ferhat Ü.(31), E.E.(15), U.K.(15), E.E.(15), E.K.(15), yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİNCİ DALGA OPERASYON YAPILDI

Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada polis, şebekenin diğer üyelerini yakalamak Ümraniye ve Maltepe ilçelerinde önceki gün operasyon düzenledi. Operasyonda çete yöneticisi olduğu öğrenilen Ümit C.(23), Emre C.(19) ile Y.K.(17), E.K.(14), R.B.(14) gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanma anları ise polis kamerası tarafından görüntülendi.

ÇOK SAYIDA SUÇ İŞLEMİŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından suç örgütünün 2 Nisan 2020 ile 23 Haziran 2020 tarihleri arasında 9 oto hırsızlığı, 7 kez plaka hırsızlığı, 2 işyerinden hırsızlık bir otodan hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi. Operasyon sırasında ele geçirilen 9 adet otomobil bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Poliste işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ümit C. ve Emre C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece suç örgütünün 7 üyesinin cezaevine atılmış oldu. Yetkililer olaylarla ilgili 1 kişinin daha arandığını Soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirttiler.