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Çocukları kullanarak, kamyonlardan hırsızlık yapanlar yakalandı

SAMSUN'da, önüne çocukları çıkararak, kamyonları durdurduktan sonra kasalarından buğday, gübre ve kömür çaldığı öne sürülen 1'i çocuk 4 kişi yakalandı.

14.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:26Çocukları kullanarak, kamyonlardan hırsızlık yapanlar yakalandı

SAMSUN'da, önüne çocukları çıkararak, kamyonları durdurduktan sonra kasalarından buğday, gübre ve kömür çaldığı öne sürülen 1'i çocuk 4 kişi yakalandı. Şüpheliler, malzemeleri çalmadıklarını, yerde bulduklarını savundu.

ilçesinde çocuğun yola atlamasıyla durdurulan kamyondan, iddiaya göre, H.Y., D.Y., H.G. ve E.B., buğday, gübre ve kömür çuvallarını aşağı attı. Malzemeleri çalan şüpheliler, kaçarak, bölgeden uzaklaştı. Kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Kerimbey ve Cumhuriyet mahallelerinde oturduğu belirlenen 4 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. İfadeleri alınan şüphelilerin, malzemeleri çalmadıklarını, yerde bulduklarını öne sürdüğü belirtildi. Emniyetteki işlemleri sonrası 1'i çocuk 4 kişi, adliyeye sevk edildi.



Tekkeköy, Güncel

Kaynak: DHA

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