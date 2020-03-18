Çocukları Kurtarın Vakfı: Koranavirüs salgını, 12 milyon göçmen çocuğu tehdit ediyor

Uluslararası Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children), mülteci ve göçmen kamplarında yaşayan ve sayıları 12 milyonu bulduğu tahmin edilen çocuğun, koronavirüs salgını yüzünden büyük bir tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.Yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsü bütün dünyada hızla yayılırken, gayri resmi göçmen kamplarında yaşayan savunmasız milyonlarca çocuğun ve ailesinin kaderleriyle baş başa bırakılamayacağı bildirildi.

Kaynak: Euronews.com