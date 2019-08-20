Çocukları organik bal yesin diye başladı, şimdi marka olmak istiyor

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, 'Genç Çiftçi' projesi kapsamında aldığı hibe desteğiyle arıcılık yapmaya başlayan Türkan Kuz (39), "Çocuklarıma organik bal yedirebilmek için arıcılığa başladım. Şimdi bir marka haline gelmek, hayallerimi ilerletmek istiyorum" dedi.

Eskipazar ilçesine bağlı Budaklar köyünde, evli ve 2 çocuk annesi Türkan Kuz, çocuklarına organik bal yedirebilmek için 3 yıl önce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne giderek 'Genç Çiftçi' projesine başvurdu. Kuz, başvurusunun uygun görülmesi üzerine 30 bin TL hibe almaya hak kazandı. Aldığı destekle evinin bahçesinde 40 kovan arı ile kekik balı üretimine başladı. Şu anda 50 kovan arı ile kekik balı üretimine devam eden Kuz, projeye nasıl başladığını şöyle anlattı:

"Çocuklarıma organik bal yedirmek istedim. Araştırıp aldığım ballarda sürekli bir sorun çıktı. Hibe çıkınca ekipmanlarımı alıp bir anda arılarla baş başa kaldım. Onlarla karşılaştığımda ne yapacağımı bilmiyordum. İnternetten bilgi topladım, seminerlere gittim. Kendimi yetiştirmeye çalıştım. Tabii bu zaman zarfında çoğu şeyi de bıraktım. Perdeymiş, eşyaymış öyle şeyleri hayatımdan çıkardım. Sadece arıcılığa yöneldim."

'ARILAR BENİM ÇOCUKLARIM GİBİ'

Kendisini arıcılıkla uğraşırken görenlerin şaşkınlık yaşadığını söyleyen Kuz, "Bazıları arıcılığın erkek işi olduğunu, evde oturmam gerektiğini söyledi. Erkekler daha iyi yapar gibi görüyorlar ama kadınlar arıcılığı daha güzel yapar. Çünkü titizdir, temizdir. Arılar temizliği sever. Kirli olan şeylere dokunmaz, mikroba asla konmaz. Onlar benim çocuklarım gibi. Ailemin en yakını. Eşim, kardeşim her şeyim gibi görüyorum. Onların bir sorunu olduğu zaman benim de sorunum oluyor. Hepsine ayrı ayrı bakıyorum ki onları daha iyi anlayabileyim. Tecrübe kazanabileyim. İnsanın, kendisine, çocuklarına, eşine, ailesine, devletine ve milletine faydası olması lazım. Üretmesi lazım. Herkese üretmesini tavsiye ediyorum" dedi.

'HEDEFİM MARKA OLMAK'

Piyasa ucuz sahte bal yüzünden gerçek üreticilerin mallarını satmakta güçlük çektiği belirten Kuz, şöyle konuştu:

"Sahte arıcılar bizde önde gidiyor. Onlar verirse 25 TL'ye biz başkasına 60 TL dediğimizde bize diyorlar ki, 'Şurada bal var, daha ucuz. Siz bizi kandırıyorsunuz.' Bir zaman sonra gerçek arıcı diye bir şey kalmayacak. Sahte bal arıcıları, glikoz kalacak. Burada en büyük görev insanlarımıza düşüyor. Balı gerçek arıcıdan alın. Sokak satıcılarından veya 12 TL'ye satılan ballardan almayın. Sağlıklı bal yemek istiyorsanız gerçek üreticilere yönelin. Onların sizin desteğinize ihtiyaçları var. Görevimizi yapmalıyız. Sahte balcılardan uzak durursak bu işten vazgeçebilirler. Bakanlığımızda denetimlerini, analizlerini daha çok artırırsa daha iyi olacak. Hedefim marka olmak. Biraz daha fazla bal satabilirsem, kovanları çoğaltmak istiyorum. Piyasaya girebilmem için zaman gerekiyor. Kadınlarımızı bu işlere yönelmelerini istiyorum. Köylerde yaşayıp da boş duran teyzelerime söylüyorum; Mutlaka kapılarınızın önünde koyacak yerleriniz var. 1- 2 kovan koyun, torunlarınız, siz, ailenizdekiler faydalansın. Dışarıdan almayın, kendiniz üretin."



- K