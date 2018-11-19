Çocukları Sevin, Zorlamayın

Çocuk istismarı ve ihmalinin bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çeken uzmanlar, istismarın çocuk üzerindeki uzun yıllara dayanan sancılı süreçlerini Bucalı kadınlarla irdeledi, "çocukları sevin ama zorlamayın" vurgusu yaptı.

İhmal, duygusal, fiziksel istismar ve cinsel istismar çeşitleri; taciz, tecavüz, ensest, çocuğun ruhsal dünyasında tamiri imkansız yaralar açmakta, çocuğun gelişimi en üst düzeyde tamamlamasını, potansiyelini gerçekleştirmesini önlemekte.

Bu noktada en büyük görev ailelere düşüyor. İhmal ve istismarın aile merkezli destek programlarıyla en aza indirilebileceği noktasından hareket eden Özgecan Kadın Danışma Merkezi uzmanları, Bucalı kadınları düzenledikleri seminerle bilinçlendirdi. Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen " Çocuk İstismarına yönelik Farkındalık" seminerine çok sayıda Bucalı danışan katıldı.

İstismar karşısında çocuğa nasıl davranılması ve hangi kuruluşlara başvurulabileceğini aktaran uzmanlar; cinsel eğitim, bedenini koruma, kötü dokunma ve çocuklar üzerindeki etkilerini ailelerle paylaştı. Psikoterapik yansıtmalarla interaktif çalışma yapan uzmanlar, hiç bir cinsel saldırının hastalık adı altında meşru kılınamayacağına vurgu yaparken çocuklara sesin değil gösterilen sevginin yükseltilmesini gerektiğini söyledi. Çocuklara temelden başlayarak sevgi, güven ve etkili iletişimle sağlıklı cinsel bilgilerin ve korunmanın aktarılması gerektiğini ifade eden Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi uzmanları "Çocukları sevin ama sakın zorlamayın" uyarısında bulundu.