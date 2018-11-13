Çocukları Soğuk Algınlığına Karşı Koruyan 5 Öneri

ÇOCUKLARI KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK TUTUN

Soğuk algınlığı, havaların soğuduğu dönemde artış gösteren ancak nedeni soğukta üşümelerinden değil vakitlerinin çoğunu kalabalık ortamlarda geçirip virüsleri birbirlerine bulaştırmasıdır. Çocuklar, virüs kapmadıkları sürece soğuk algınlığı veya diğer adıyla nezleye yakalanmazlar. Dolayısıyla çocuklara aşırı kalın giysiler giydirilse bile virüs kaptıkları sürece soğuk algınlığına yakalanmaları kaçınılmaz olacaktır. Dolayısıyla kalın kıyafetler çocuklardaki soğuk algınlığı için bir kalkan oluşturmadığı bilinmelidir.

KAPALI ORTAMLARI HAVALANDIRIN

Öksüren, hapşıran ve yüksek ateş şikayeti olanlar, mümkün olduğunca çocukların olduğu kapalı mekanlarda bulunmamaları, toplu taşıma araçlarına binmemeleri, öksürürken veya hapşırırken gerekli önlemleri almaları ve hastalıkları süresince evde dinlenmeleri önerilmektedir. Özellikle çocukların bulunduğu kapalı ortamlar sıklıkla havalandırılmalı, nezle ve gripken sokağa çıkmak zorunda kalanlar ise tıbbi maskeyle dolaşmalı ya da ağız ve burnu kapatarak virüslerin yayılması önlenmeye çalışmalıdır.

ÇOCUKLARA TEMİZLİK EĞİTİMİ VERİN

İş yerlerindeki kapı kolları, asansör düğmeleri, merdiven korkulukları, bankamatik düğmeleri alış veriş sepetleri insanlar arası virüs bulaşmasında çok önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla bu yerlere dokunan çocukların ellerini ağız, burun ve gözlerine sürmemeleri, hasta olan çocukların sabunla el temizliğine dikkat edip hapşırma ve burun temizliği esnasında kullanılan kağıt mendillerin çöp kutularına atmaları, kağıt mendil bulunulmadığı takdirde çocuklara sol el dirseğine hapşırmaları öğretilmelidir.

ŞİKAYETLERDE AZALMA OLMUYORSA DOKTORA BAŞVURUN

Soğuk algınlığı şikayetlerinin ortalama 3-5 gün içinde yavaş yavaş ortadan kalkması beklenir. Eğer ortalama 3-5 gün içerisinde şikayetlerde bir azalma olmuyorsa tersine daha da artıyorsa, bir uzmana başvurulmalıdır. Virüslerin zayıflattığı ortamlarda fırsatçı enfeksiyon denilen ajanlar; orta kulak iltihabı, farenjit, rinofarenjit, sinüzit, boyun lenf nodu iltihabı, bademcik, alt solunum yolu hastalıkları, bronşit, pnömoni, astım alevlenmesi, nefrit ve romatizmal hastalıklar gibi önemli sağlık sorunlarına yol açabilir.

ANTİBİYOTİK YERİNE SAĞLIKLI BESLENME VE UYKUYU TERCİH EDİN

Soğuk algınlığı viral bir enfeksiyon hastalığıdır. Dolayısıyla antibiyotikler soğuk algınlığı tedavisinde etkili değildir. Enfeksiyonun şiddeti etkene, çocuğun yaşına alerji ve beslenme durumuna göre değişir. Buna bağlı olarak aynı etken, aile bireylerinde farklı klinik tablolar meydana getirebilir. Beslenmesi bozuk olan çocuklarda komplikasyonlar çok daha sık görülmekte bu da bağışıklık sistemi ile beslenme arasındaki yakın ilişkiden kaynaklanmaktadır. Düzenli ve sağlıklı beslenmenin yanında egzersiz, istirahat, uyku ve moralle bağışıklık sistemine gereken destek verilip enfeksiyonla mücadele eden bağışıklık sistemi hücrelerinin güçlü olması sağlanacaktır.