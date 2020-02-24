Çocukları sosyal medyadan koruyacaklar

Anaokulundan liseye dek tüm eğitim kademelerinde çalışan eğitimcilere yönelik çocuk koruma alanındaki ilk sempozyum olan "Eğitimde Çocuk Koruma Sempozyumu"nun ikincisi SEV Amerikan Koleji'nin İstanbul Çekmeköy 'deki kampüsünde düzenleniyor. Bu yıl "Sosyal Medya ve Çocuk" temasıyla 29 Şubat'ta gerçekleşecek sempozyuma tüm eğitimciler ücretsiz katılabilecek. Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) tarafından eğitimcilere yönelik çocuk koruma alanında düzenlenen ilk sempozyum olan Eğitimde Çocuk Koruma Sempozyumu'nda tüm eğitimciler İstanbul'da buluşacak. Ana konuşmacının Paris VII Üniversitesi'nden Psikanalist Serge Tisseron'un olacağı sempozyum, öğretmen, psikolojik danışman ve eğitim yöneticileri ile ruh sağlığı çalışanlarının katılımına açık olacak.