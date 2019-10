Çocukları zararlı oyuncaklardan uzak tutmak için ahşap oyuncak atölyesi kurdular

Çocukları zararlı oyuncaklardan uzak tutmak için ahşap oyuncak atölyesi kurdularÇocukları çiziyor anne babası ahşap oyuncağa dönüştürüyorPiyasada bulunan her oyuncağı ahşap forma dönüştürüyorlarANKARA - Çocuklarının zararlı oyuncaklarla oynamasını istemeyen Musa ve Nilgün Ünlü çifti, kurdukları atölyede çocukları için ahşap oyuncaklar üretiyor. Çocuklarının oyuncak çizimlerini sağlıklı ahşap oyuncaklara dönüştüren anne ve baba bu duyarlılıklarını çevresinde bulunan ailelere de aşılıyor.Ankara'nın Nallıhan'a bağlı Çayırhan Mahallesinde yaşayan Acil Tıp Teknisyeni Mustafa Ünlü, ev hanımı eşi Nilgün Ünlü ile birlikte ahşap oyuncak atölyesi kurdu. Boş zamanlarında atölyenin yolunu tutan Ünlü Çifti, çocukları için ahşap oyuncak üretiyor. Yıllar önce oyuncakların zararını araştıran anne ve baba, Çin malı oyuncaklara adeta savaş açtı. Piyasada bulunan hemen hemen bütün oyuncakları ahşap forma dönüştürmeye başlayan çift, bu duyarlılıklarını başka ailelere de aktarıyor.Geleneksel oyuncakları da günümüze taşıyorlar10 yaşındaki kızları Nilsu'nun hayal edip, çizdiği her oyuncağı ahşapla buluşturan anne ve baba, bugüne kadar yüzlerce çeşit oyuncak ortaya çıkardı. Evlerinde ahşap oyuncak koleksiyonu oluşturan Ünlü ailesi, hem kendilerine yeni bir hobi alanı oluşturdu, hem çocuklarını zararlı oyuncaklardan uzak tutmayı başardı. Her yaş gurubuna uygun oyuncaklar üretmeyi başaran genç çiftin hedefi; anne ve babaları bu konuda bilinçlendirerek çocukları zararlı oyuncaklardan uzak tutmak. Geleneksel oyuncaklarla, modern oyuncakları bir arada üreten Ünlü Çifti, atölyelerinde çocukları da ağırlıyor. Minikler, ahşap oyuncaklarla oynamak için atölyeyi ziyaret ediyor."Kızım çiziyor, bizde oyuncağa dönüştürüyoruz"Kızının çizdiği her oyuncak modelini ahşap oyuncağa dönüştürdüklerini belirten Baba Musa Ünlü,"Kızım 5 yaşındaydı; 'baba ben oyuncak istiyorum' dedi. Bende sağlıklı oyuncaklarla oynasın diye, boyalı ve plastik oyuncaklarla oynamasın diye ahşaptan oyuncak yapmaya karar verdim ve başladık. Sonrasında başka aileler görüp istedi. Ben buna istinaden oyuncak çeşidini artırdım.Ortaya yüzlerce çeşit oyuncak çıktı. Elimizde çok fazla oyuncak var. Kızım çizimlerini artırdı. Çizimler geldikçe bende oyuncakları artırdım. Bütün aile birlikte yapıyoruz bunları. Modern oyuncakları ahşap oyuncaklara dönüştürdük. Eskiden dedelerimizin oynadığı oyuncaklar bir çoğu. Hem modernize ettik. Hem sağlıklı oyuncaklar hazırlıyoruz. Boş vakitlerimizi değerlendiriyoruz eşimle birlikte. Aile olarak yapıyoruz. Çayımızı demleyip, müziğimizi açıyoruz, sohbet ederken bu ürünleri yapıyoruz. Hem maddi kazanç sağladı bu iş bize, hem zamanımızı verimli kullanıyoruz. Kızım çiziyor bizde oyuncağa dönüştürüyoruz. Onun çizimlerini daha da geliştiriyoruz. Pozitif tepkiler, olumlu tepkiler alıyoruz. İnsanlar artık bilinçlendi, eskisi gibi değil. 'Çocuğum neden sağlıksız oyuncaklarla oynasın' düşüncesi var. Fiyatlarımızda çok uygun piyasada 300-500 liraya mal edilen oyuncağı biz 50 liraya mal ediyoruz. Kar amacımız yok, çocuklar oynasın, sağlıklı olsunlar diye yapıyoruz. Gıda boyası kullanıyoruz, akrilik boya kullanmıyoruz" diye konuştu."Ona zarar veren hiçbir şeyle başka çocukların oynamasına izin vermiyoruz"Kızları için ahşap oyuncak yapımına başladıklarını belirten anne Nilgün Ünlü,"Kızımız ünlü bir markanın oyuncaklarına merak salmıştı.İlk önce dolap istedi, sonra oturma odası derken başladık ve çoğaldı. Biz dedik ki, 'neden daha sağlıklı olmasın?' Biz çocukluğumuzda oynadığımız oyuncakları kızımıza anlattık. Sonra nasıl oyuncakları daha sağlıklı ve güvenli hale getirebiliriz diye düşündük. Ahşap gıda boyası kullanmaya başladık. Kızımızın daha sağlıklı oynamasını istedik. Ona zarar veren hiçbir şeyle başka çocukların oynamasına izin vermiyoruz" dedi."O oynadıkça arkadaşlarına da yönlendiriyor"Kızının çevresinde bulunan çocukları da sağlıklı oyuncaklarla oynamaları konusunda yönlendirdiğini belirten Anne Ünlü, "O oynadıkça arkadaşlarına da yönlendiriyor. Arkadaşları da çok merak salmaya başladı. Plastik oyuncakları artık kimse tercih etmiyor. Ahşap oyuncaklar daha temiz, daha güvenli. Bir gün kalkıyor, çiziyor, tasarlıyor. Bizde eşimle birlikte o oyuncağı yapıyoruz. Bizim için hem sosyal aktivite oluyor. Artık plastik ve kanserojen ürünlerden uzak kalalım lütfen. Biraz eskiye dönüp dedelerimizin, ninelerimizin oynadığı oyuncaklara, onların yaşantılarına dönelim "ifadelerini kullandı."Ailem plastik oyuncakların sağlıksız olduğunu düşünüyor, bende öyle olduğunu düşünüyorum"Anne ve babasının kendi için yaptığı oyuncakların kendini çok mutlu ettiğini belirten Nilsu Ünlü," Ben bir oyuncak istemiştim babamdan. Bir gün çizip babama gösterdim bu oyuncağı babam bu oyuncağın sağlıksız olduğunu söyledi. Sonra bana ahşap kullanarak bu oyuncağın aynısını yaptı. Ailem plastik oyuncakların sağlıksız olduğunu düşünüyor, bende öyle olduğunu düşünüyorum. Ahşap evlerimiz var. Bu evleri ben kendim tasarlayarak yaptım. Boyalarımız organik ahşap boyası. Arkadaşlarımı yönlendiriyorum. Dışarıda satılan oyuncakların sağlıksız olduğunu ahşap oyuncakların daha sağlıklı olduğunu söylüyorum.Ben kendimi şanlı hissediyorum. Bu şekilde benim daha sağlıklı yaşamamı sağlıyorlar. Benim için annem ve babam bu oyuncakları tasarlıyor, bende onlara yardımcı oluyorum. Ailemle beraber yapıyoruz bu oyuncakları . Okuldan çıkıyorum çizimler yapıyorum, buraya gelip yardım ediyorum" şeklinde konuştu.