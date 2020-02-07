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"Çocuklarım aç, iş istiyorum" deyip valilik binası önünde kendini yaktı

Hatay Valiliği önüne gelen bir adam, "Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?" diyerek kendini yaktı. Yangın tüpleriyle müdahale edilen adamın tedavi için hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

07.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:32

Bugün sabah saatlerinde Valiliği önünde yaşanan olayda, uzun süredir işsiz olduğunu dile getiren adam kendini ateşe verdi. Yangın tüpleriyle müdahale edilen adam kurtarılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin Hatay Valiliği'nden resmi açıklama geldi.

"ÇOCUKLARIM AÇ, İŞ İSTİYORUM"

Sabah saatlerinde Hatay Valiliği önüne gelen adam, "Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?" diyerek kendini ateşe verdi. Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen A.Y'ye yangın tüpleriyle polisler müdahale etti. A.Y. tedavi için hastaneye kaldırıldı. Yaralı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İKNA ÇABALARI SÜRERKEN KENDİNİ YAKTI

Üzerine benzin döken A.Y'nin kendini ateşe vereceğini söylemesi üzerine olay yerine, Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Valilik Özel Kalem Müdürü geldi. Yetkililer, A.Y ile konuşup ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları sürerken A.Y. cebinden çıkardığı çakmakla kendini ateşe verdi.

POLİSLER YANGIN TÜPÜYLE SÖNDÜRDÜ

Alevler içinde kalan A.Y'ye, valilikte görevli polisler, yangın tüpleriyle hemen müdahale etti ve alevler söndürüldü. Güvenlik güçleri kendini yakan adama su verip yüzünü yıkadı. Bir süre sonra kendine gelen baba, çocuklarının aç olduğunu ve yaşadığı işsizlikten bunaldığını belirtti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı adama ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Adamın üzerine yapışan elbiseleri, keserek çıkarıldı. Daha sonra yaralı adam ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, valilik binası araç girişi önünde bir vatandaşın, üzerine yanıcı madde dökerek kendini yakma girişiminde bulunduğu ve ikna çabalarının yetersiz kaldığı ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Valilik personelinin müdahalesiyle yanmaktan kurtarılan vatandaşın hayati tehlikesi bulunmamakta olup gerekli tüm müdahaleler valiliğimiz tarafından yapılarak hastaneye sevk edilmiştir. Kendini yakma girişiminde bulunan vatandaşın 2 çocuğu bulunmaktadır. Sosyal hizmetlerden sosyal ekonomik destek yardımı, çocukları için şartlı eğitim yardımı ve şartlı sağlık yardımı almaktadır. Vatandaş, eşinden boşanmış ve uzaklaştırma cezası almıştır. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur."


Hatay, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (36)
XX:yapma be kardeşim suriyeli değilsin ki nasıl baksın sana bu devlet
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DURMAK YOK:suriyelileri yedirmeye ve giydirmeye vermeye devam edeceğiz sürede böyle haberleri daha çok duyağcaz
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BABA ÇAĞ:Açız, açız diyen. sokaklar insanlarla dolu. iş yoksa ne yapsınlar. bu insanların da aylık sabit giderleri var. . ne yapsınlar. ey yetkililer. artık çocuk yardımı şu bu gibi sosyal yardımlarla geçim olmaz. Aş lazım iş lazım. sadaka vermeyelim iş verelim çalışsınlar. Hiç bir şey yapamazsak 5 milyon insanın maaşının ortalamasını alıp 6 milyon insana bölelim, yoksa böyle daha çok üzücü olay görürüz. . .
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6 0
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MMT:sabretseydi ekonomideki rahatlık baharın kendini gösterecekmiş. tabiiki aç olarak bahar veya yaz nasıl beklenecek. ha bide yalansa yani trol avlamak için kullanılan bir söz ise o zaman yandığımızın resmidir. evet troller hadi bakalım klavye başına.
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4 4
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GERÇEKÇİ OLALIM:Türkiye de işsizlik diye bir şey yok. iş beğenmeme var. herkes masabaşında rahat iş olsun istiyor, bu aklen ve tabiatın gereği mümkün değil. Çalışana iş çok. Köyler boş duruyor, millet tarlayı ekmeye eriniyor. Hayvancılık keza öyle. devletin çok teşviki var bu konularda. Allah sayın cumhurbaşkanımızı ve berat bey bakanımızı başımızdan eksik etmesin. bakan bey açıkladı yine kamu bankaları faizleri indirecek. velhasıl çalışana, üretene, ekmek de var iş de var kaynak da var.
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9 25
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BABA ÇAĞ:VALLAHİ SEN YA ÇOK ZENGİNSİN . YA DA DÜNYADAN HABERİN YOK
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0 0
SEN NE DİYORSUN:Üniversite mezunlarına bile iş yok
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2 3
ÖMER .:Suriyelilere, afganlılara , vs. yabancılara iş sağlayan ama kendi vatandaşları işsizlikten kendini yakmak zorunda olan bir ülkede yaşıyoruz. Dicle kenarında kuzuyu kurt kapsa hesabı baştakilerden sorulur ki sizde hesap gününden korkun
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95 23
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PALA:Haberi okusan da öyle yorum yapsan be kardeşim.
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17 38
DİYARBAKIRLI:Tek kelime rabbim fakir, işsiz insanların yardımcısı olsun.
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