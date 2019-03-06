Çocuklarım Ellerim Oldu" (1) - Bab

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'de Esed rejimi saldırılarında ellerini kaybeden Abdühallak GaddurAbdühallak Gaddur ve çocuklarının yaşadıkları evAbdühallak Gaddur'un çocuklarını sevmesiAbdühallak Gaddur'un kollarını kullanarak işlerini yapması Beşşar Esed
rejiminin saldırısında ellerini kaybeden Abdülhallak Gaddur'un her işini "ellerim oldular" dediği çocukları yapıyor. Gaddur ailesi, protez takılması için yardım bekliyor.
Abdühallak Gaddur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2 yıl önce arkadaşıma ait tır dorsesini almaya giderken, Esed rejiminin Tadif bölgesinde ilerlemeye çalıştığı esnada yaralandım." dedi.
Kafası, ayakları ve ellerinden yaralandığını ifade eden Gaddur, "Bir kişi geldi ve beni hastaneye kaldırdı. Hastanede gerekli tedaviyi gördüm. Çatışma olan bölgeden taşındım." diye konuştu.
Protez el takılması için çok kapı çaldığını ancak olumsuz yanıt aldığını belirten Gaddur, "Yarım kalan hayatımı tamamlamak için çaba gösteriyorum. Nereye gidersem gideyim, çok söz verdiler protez takmak için ama şu ana kadar hiçbir şey olmadı." ifadelerini kullandı.
Beşşar Esed, Suriye, Güncel
Kaynak: AA