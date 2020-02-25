Haberler » Güncel » 'Çocuklarıma annelik yapamadım' diyen kadın, yaşamına son verdi - Haber

'Çocuklarıma annelik yapamadım' diyen kadın, yaşamına son verdi

ANTALYA'da psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Şerife Y. (40), evinin balkon demirine bağladığı ipe kendini asarak intihar etti.

25.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:07'Çocuklarıma annelik yapamadım' diyen kadın, yaşamına son verdi

ANTALYA'da psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Şerife Y. (40), evinin balkon demirine bağladığı ipe kendini asarak intihar etti. Şerife Y.'nin yakınlarına, "Benden insan mı olur? Çocuklarıma annelik yapamadım" dediği belirtildi.

Olay, saat 04.00 sıralarında Mehmetçilik Mahallesi 1226 Sokak üzerindeki iki katlı müstakil evde yaşandı. İki çocuk annesi Şerife Y., eşine tuvalete gideceğini söyleyip, yatak odasından çıktı. Aradan geçen 20 dakikaya rağmen dönmeyince, belediyede temizlik işçisi olan koca Hamdi Y. (47) tuvalete baktı. Eşini göremeyince de ikinci kattaki evlerinden dışarı çıkıp, alt kat komşusunu telefonla arayarak, yardım istedi. Evden çıkan komşu, balkon demirine bağladığı iple yaşamına son veren kadının cansız bedenini gördü. Hamdi Y. sinir krizi geçirirken, Şerife Y.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

SEVEREK EVLENDİLER

15 yıl önce Manavgat'ta severek evlenen Hamdi- Şerife Y. çiftinin, evlendikten 2 yıl sonra Antalya'ya yerleştiği Hamdi Y.'nin Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı temizlik şirketinde çalışmaya başladığı, biri ortaokul diğeri liseye giden iki çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

İLAÇLARINI ALMAMIŞ

Çocukları özel bir kursun yurdunda kalan Şerife Y.'nin yakınlarına, "Benden insan mı olur? Çocuklarıma annelik yapamadım" dediği, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 3 ay psikolojik tedavi gördükten sonra taburcu edildiği, intiharından önceki son 3 günde doktor tarafından verilen ilaçlarını kullanmadığı ortaya çıktı.



Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
09:30  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Şubat MPİ On Numara sonuçları
09:20  Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi!
25.02.2020 12:45:36