Çocuklarımız Jandarma ile Emin Ellerde" Uygulaması

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:06



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:06

Ezine ilçesinde jandarma okul önlerinde olası uyuşturucu madde olaylarına karşı denetimlerde bulunuyor.Ezine'ye bağlı Geyikli Beldesinde, Geyikli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde bulunan Geyikli Beldesi, Mahmudiye ve Uluköy'de öğrencilerin hem sabah hem akşam girişlerinde okul önlerinde ve çevresinde, öğrencilere uyuşturucu madde ve sigara satışının önlenmesi, mevcut güven ortamının devamın sağlanması ve öğrencilerin okullarında eğitimlerini huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri için denetimlerini sıklaştırdı.Okul önlerinde ve çevrelerinde yapılan asayiş uygulamasında, okulla ilgisi bulunmayan ve şüpheli görülen kişilerin kimliği sorgulandı.Denetimlerde veli ve öğretmeler ile yaşanılan sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.Veliler de jandarmanın okul önlerinde gerçekleştirdikleri uygulamadan dolayı çok memnun olduklarını ve kendilerini daha güvende hissettiklerini ifade etti.Uygulamaların eğitim öğretim sezonu boyunca devam edeceği öğrenildi.