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Çocuklarımızın eğitim yuvasında dezenfeksiyon yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

12.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:28
Çocuklarımızın eğitim yuvasında dezenfeksiyon yapıldı

İl genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesinin, dezenfeksiyon çalışmalarını il genelinde kreş ve çocuk kültür merkezlerinin tamamında yapacağı belirtildi.

Çocukların okul öncesi eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirilen kreşler ve çocuk kültür sanat merkezlerinde çocuklarımızın sağlığı da emin ellerde. Küresel çapta ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs tehlikesine karşı önlemlerini arttıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde de dezenfeksiyon çalışması yaptı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada sınıflar ve lavabolar tamamen dezenfekte edildi. Çocukların eğitimlerinin yanı sıra sağlıklarıyla da yakından ilgilendiklerini belirten Kreş Müdürü Başak Ustamehmetoğlu, "Başkanımız Sayın Cengiz Ergün bu konuda oldukça hassas davranıyor. Bu nedenle kendisine teşekkür ediyoruz. Tüm dünyayı tehdit eden virüs tehlikesine karşı kreşimiz de dezenfekte edildi. Önlemlerimizi aldık ve bu konuda çocuklarımızı da bilgilendiriyoruz" dedi.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Cengiz Ergün, Manisa, Güncel

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