Çocuklarımızın Geleceği Açısından Sadece Notlar Üzerinden Bakılmamalı"

15 Kasım 2018 Perşembe 14:03



15 Kasım 2018 Perşembe 14:03

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, anne babalara, "Çocuklarımızın geleceği açısından sadece notlar, diplomalar üzerinden bakmayınız. Bir çocuğun hayatta, ayakta durabilmesi için en birinci lazım olan şey onun şahsiyetinin ne kadar güçlü, mücadeleye ne kadar dayanıklı olduğudur." mesajı verdi.Antalya'da temaslarını sürdüren Selçuk, Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.Okulun bahçesindeki, kütüphane, müze ve mini sinema salonu olarak da hizmet veren eski yolcu uçağından dönüştürülen Neşet Yeğinaltay Kütüphanesi'ni gezen Selçuk, yetkililerden bilgi aldı.Uçağın bölümlerini gezerek çalışma yapan öğrencilerle sohbet eden Selçuk, ardından sınıfları ziyaret etti. Öğrencilerin istek ve sorunlarını dinleyen Selçuk, çocukların spor salonu talebi üzerine, bununla ilgili proje çalışmalarının olduğunu, süreci hızlandıracaklarını söyledi.Öğretmenlerle de bir araya gelen Selçuk, uçak hangarı ve motor bölümlerinin bulunduğu atölyeyi gezdi, öğrencilerin uçak motorunu çalıştırma testini inceledi.Daha sonra, Necati Başkırt İlk ve Ortaokulu'nun açılış törenine katılan Selçuk, hayırseverlerin desteğinin önemli olduğuna, paraca değil, gönlü zengin olanların hayır yapabildiğine dikkati çekti.Hayırsever Başkırt ailesinin örnek bir davranış sergilediğini vurgulayan Selçuk, Türkiye'de eğitim altyapısının büyük kısmını tamamlandığını ifade etti.Bu işlerin yapılmasına hayırseverlerin bütün Türkiye'de ciddi katkıları olduğuna değinen Selçuk, "Bundan sonra altyapı yatırımlarının bu kadar tamamlandığı, bu kadar derslik öğretmen, dijital altyapı sağlandıktan sonra niteliğin daha da artırılması için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Bu tür çalışmalar bizi de heyecanlandırıyor. Daha zevkle işlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz." diye konuştu."Anne babalara da mesajım var"Selçuk, Türkiye'nin ve çocukların geleceği için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Benim anne babalara da mesajım var. Çocuklarımızın geleceği açısından sadece notlar, diplomalar üzerinden bakmayınız. Bir çocuğun hayatta, ayakta durabilmesi için en birinci lazım olan şey onun şahsiyetinin ne kadar güçlü olduğudur. Onun mücadeleye ne kadar dayanıklı olduğudur. Elbette diplomalar da önemli ama notlardan daha önemli olan şey, çocuğun sanatla sporla buluşmasıdır, sağlam bir kişilik geliştirilmesidir. Kendi ayakları üstünde durabilecek kadar psikolojik bağışıklığının yüksek olmasıdır. O sebeple çocuğumuzun her yönden gelişmesi noktasında el birliğiyle biraz daha gayret göstermemizin faydası olacaktır diye düşünüyorum."Bu tür hayırların Türkiye'de artmasını temenni eden Selçuk, ülkenin her yerinden "Biz de hayır, okul yapmak istiyoruz" diye taleplerin geldiğini söyledi.Bütün bunların çocukların geleceğinin daha da güzelleşmesi, dünyayla rekabet edebilmek için altyapının daha güçlü olmasına hizmet ettiğini aktaran Selçuk, hayırsever aileye teşekkür etti.Okulun açılışını yapan Bakan Selçuk, hayırsever Kürşat Başkırt ile Antalya Valiliği arasında imzalanan Sevim Başkırt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yapım Protokolü törenine katıldı.Ardından sınıfları gezip öğrencilerle sohbet eden Selçuk, müzik sınıfında öğrencilerin ve öğretmenlerin söylediği "Türkiye'nin dört yanında", "Çemberimde gül oya" ve "Sevdan olmasaydı" türkülerine eşlik etti.