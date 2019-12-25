Çocukların 9 kış hastalığı

Kış mevsiminin etkisini artırdığı bugünlerde uzmanlar aileleri uyardı. Çocuklarda en sık görülen kış hastalıklarının soğuk algınlığı, grip, orta kulak iltihabı, bademcik enfeksiyonu, farenjit, sinüzit, larenjit gibi üst solunum yolu ile bronşit ve zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonları olduğunu belirten uzmanlar, el yıkama hijyeninin önemini vurguladı.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Dr. Ünsal Oktay, kış mevsiminde çocuklarda soğuk algınlığı, grip, orta kulak iltihabı, bademcik enfeksiyonu ve farenjit, sinüzit, larenjit gibi üst solunum yolu ile bronşit ve zatüre gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarında artış olduğunu belirtti. Uzman Dr. Oktay, bu enfeksiyonların erken dönemde tedavi edilmemesi ya da gelişigüzel alınan antibiyotiklerle atlatılmaya çalışılmasının, kalp kası ve böbrekleri etkileyen romatizmal ateş ya da orta kulak enfeksiyonu gibi hastalıklara neden olabileceğine dikkat çekti.

Kış aylarında artış gösteren hastalıkların nedenlerinin okul hayatı ve havaların soğumaya başlaması olduğunu vurgulayan Uzman Dr. Oktay, "Özellikle okula yeni başlayan ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerinin çeşitli virüs ve bakterilere karşı bağışıklıkları henüz tam gelişmemiş olur. Sınıf içinde el yıkama ile hijyenin az olması ve hasta çocuklarla direkt temas, hastalığın bulaşmasına neden olur" dedi. Uzman Dr. Oktay, kış aylarında soğuk havalarda kapalı mekanlarda geçirilen zamanın artmasının da çocuklarda hastalıklara neden olan virüs, bakteri ile mikropları daha kolay bulaştırdığını sözlerine ekledi.

KIŞ AYLARINDAKİ HASTALIKLAR?

Soğuk algınlığı: Virüslerin neden olduğu bir hastalık. İnsandan insana bulaşması kolay olduğundan kreş ve okul çocuklarında yaygın olarak görülür. Halsizlik, burun akıntısı, hapşırık ve öksürük ile başlar. Ateş genellikle çok yükselmez. İstirahat önemlidir.

Grip: Toplu alanlarda kolayca yayılır. Halsizlik, iştahsızlık, ateş, eklem ve kas ile baş ağrısı gibi belirtilerle başlar. Boğaz ağrısı, burun akıntısı, gözlerde yanma ve öksürük görülür. Virüs uzun süre canlı kalabildiğinden temizlik ve hijyen, korunmada önemlidir.

Orta Kulak İltihabı: Kulak ağrısı, tıkanıklık ve işitme kaybı gibi belirtilerle ortaya çıkan orta kulak iltihabı özellikle kış mevsiminde çocuklarda çok sık görülen hastalıklardan.

Bademcik enfeksiyonu (Tonsilit): Bademciklerden birinin ya da her ikisinin iltihaplanması durumu. Tonsilit, sıklıkla virüslerden kaynaklanan bir enfeksiyon. Bakteriler de bademciklerde iltihaba neden olabilir. Bademcikler üzerinde kızarıklık, hafif ateş, boğaz ağrısı, yutma zorluğu, burun akıntısı ve öksürükle ortaya çıkar. Bulaşma, damlacık yolu, direkt temas ve mikroplu gıdalarla olur.

Farenjit: Ağız ile soluk borusu arasındaki bölgenin iltihabıdır, genellikle virüsler etkendir. Boğazda ağrı-yanma, yutma güçlüğü, öksürük ve ateş gibi belirtiler ile başlar, boyundaki lenf bezlerinde şişme olabilir.

Sinüzit: Yüz kemikleri arasındaki sinüs denilen boşlukların iltihaplanmasıdır. Genellikle solunum yolu enfeksiyonlarına eşlik eder. Baş ağrısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı ile ortaya çıkar.

Larenjit (Krup): Gece havlamayı andıran bir öksürük görülmesi, nefes almada sıkıntı yaşanmasıyla ortaya çıkar. Krup, halk arasında yalancı kuşpalazı, yalancı difteri veya akut larenjit olarak da bilinir. 6 ay- 3 yaş arası çocuklarda sık görülen enfeksiyon kaynaklı üst solunum yolu tıkanıklığıdır.

Pnömoni (Zatürre): Akciğerlerdeki hava keselerinin iltihaplanmasıdır. Çeşitli etkenlerle oluşabilir. Solunum sıkıntısına sebep olur. Halsizlik, ateş, şiddetli öksürük, bulantı-kusma, karın ağrısı belirtileri ile başlar. İlerleyen dönemde çocuk hızlı soluk alıp vermeye başlar.

Bronşit: Bronş adı verilen hava yollarının iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmezse pnömoni gelişebilir. Viral etkenlerle oluşur. Üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra ortaya çıkar. Burun akıntısı, öksürük, ateş görülür.