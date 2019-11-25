Haberler » 3. Sayfa » Çocukların ateşle oyunu ormanı yakıyordu - Haber

Çocukların ateşle oyunu ormanı yakıyordu

- Çocukların ateşle oyunu ormanı yakıyordu Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördüKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir grup çocuğun ormanlık alanda ateşle oyunu yangına neden oldu.

25.11.2019 22:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:23
- Çocukların ateşle oyunu ormanı yakıyordu
'ta çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir grup çocuğun ormanlık alanda ateşle oyunu yangına neden oldu. 4 farklı yerde çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü.
Olay, Onikişubat ilçesi Arslanbey Mesire Alanı'nda yaşandı. İddiaya göre, bir grup çocuk mesire alanının 4 farklı noktasında ateş yaktı. Çocuklar çıkan yangından sonra kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye 3 arozöz ve 3 itfaiye aracı sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın sonrası 2 hektar alan zarar gördü.
Çocukların ateşle oyunu ormanı yakıyordu

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:37 Öğrenciler lastik yakıp yol kapattı
23:13 Yaşlı adamı 500 metre sürükleyen şoför adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
23:07 Öğrenciler lastik yakıp yol kapattı
23:05 Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar
22:58 Şişli'de yol kavgasında öldürülen eski İran Ajanı çıktı
22:26 Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu
21:50 Kırıkkale'de 45 yaşındaki Ebru öğretmen, evinde ölü bulundu
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
20:53 Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek
20:34 Konya Valisi'nin oturuşunu beğenmediği muhabir konuştu: Makamına giderek özür diledik
17:43 Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
11:32 Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar
10:50 "Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı
10:07 Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi
25.11.2019 23:46:17