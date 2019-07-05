05.07.2019 18:35
Haberler» Güncel» Haber

Çocukların attığı maytap ormanı kül etti

Çocukların attığı maytap ormanı kül etti

Hatay'da, çocukların çardakların bulunduğu ormanlık alana attıkları maytap yangına neden oldu.

Hatay'da, çocukların çardakların bulunduğu ormanlık alana attıkları maytap yangına neden oldu. Yangında 2 hektarlık alan kül oldu. Merkez ilçe Antakya'nın Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çardakların bulunduğu alanda orman yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, çocukların attığı maytap sonucu tutuşan otlar, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 2 hektarlık alan kül oldu.
(Mehmet Bayrak/İHA)
Kaynak: İHA
Antakya, Merkez, Hatay, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:34   Asansör boşluğuna düşen 5 yaşındaki çocuğu, itfaiye kurtardı
19:34   Meteor düştüğüne inanılan çukur araştırılacak
19:34   Belediye başkanının vurduğu öne sürülen kız kardeşi kurtarılamadı (2)
19:33   Kamboçya'da öldürülen Türk, toprağa verildi
19:32   İSTANBUL- - KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU ÇATALCA'DA - 2
19:32   Sarar'ın evini soyan 6 Moldovalı, adliyeye sevk edildi
19:32   Tomarza'da 500 arı kovanı yandı, yüzbinlerce arı telef oldu