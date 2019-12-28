Haberler » Güncel » Çocukların 'baba' feryadı yürekleri dağladı - Haber

Çocukların "baba" feryadı yürekleri dağladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeğeni tarafından silahla vurulan Şafak Kaya, düzenlenen törenin ardından toprağa verilirken, çocuklarının "baba" diye feryat etmesi yürekleri dağladı.

28.12.2019 19:05 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:05 Çocukların
'nın ilçesinde yeğeni tarafından silahla vurulan Şafak Kaya, düzenlenen törenin ardından toprağa verilirken, çocuklarının "baba" diye feryat etmesi yürekleri dağladı.
Bodrum'da zeytin toplarken yeğeni tarafından silahla vurularak öldürülen 37 yaşındaki Şafak Kaya'nın cenazesi çalıştığı Bodrum Belediyesi binası önüne getirildi. Cenaze törenine Kaya'nın ailesi, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve çalışma arkadaşları katıldı.
Cenaze töreninde Kaya'nın çocukları gözyaşları içerisinde "baba" diye feryat etmesi herkesi gözyaşlarına boğdu. Törenin ardından Kaya'nın cenazesi toprağa verildi.
Başkan Aras cinayeti işleyenlerin yakalandığını ve en ağır şeklide cezalandırılacağını açıkladı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise yakalanan zanlıların hem bu dünyada hem de ahiretti bunun cezasını çekeceğini söyledi.
ZANLILAR YAKALANDI
Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı ortak çalışma sonucu katil zanlısı M.K. ile olay yerinde birlikte olduğu tespit edilen eniştesi M.A.Y. Yokuşbaşı'nda saklandıkları bir evde yakalandı. Şahıslarla birlikte suç aleti silahın da ele geçirildiği öğrenildi. Şahısların emniyette alınacak ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
(Eren Ayhan/İHA)

Şafak Kaya, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:18   Murat İde'ye saldırıyla ilgili 3 kişi daha yakalandı - Haber
19:18   Libya'da UMH, Hafter milislerini hedef aldı - Haber
19:17   MURAT İDE'YE SALDIRIYLA İLGİLİ 3 KİŞİ DAHA YAKALANDI - Haber
19:17   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır - Haber
19:17   Saadet Partisi Dilovası 2. Olağan Kongresi - Haber
18:29   Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor - Haber
17:28   Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda muhalefet liderleriyle bir araya gelecek - Haber
17:04   Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı - Haber
16:51   Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı - Haber
16:49   DNA testiyle bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı - Haber
28.12.2019 19:18:56