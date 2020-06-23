Çocukların bahçesinde oyun oynadığı binaya yıldırım düştü

Yoğun yağışın etkili olduğu Anadolu yakasında çocukların bahçesinde oyun oynadığı binaya yıldırım düştü.

Çocukların bahçesinde oyun oynadığı binaya yıldırım düştü
23.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:41
Yoğun yağışın etkili olduğu Anadolu yakasında çocukların bahçesinde oyun oynadığı binaya yıldırım düştü. Yıldırım düşen binada maddi hasar oluştu.

Olay, saat 15.00 sıralarında yoğun yağışın etkili olduğu Sultanbeyli ilçesinin Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Yağış başlamadan önce sokakta ve bahçede çocuklar oyun oynarken binaya yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle birlikte kısa süreli panik yaşandı.

"Arkadaşım telefonu kapatır kapatmaz yıldırım düştü"

Binanın bahçesinde oyun oynayan çocuklardan biri arkadaşının cep telefonunu kapatır kapatmaz olayın gerçekleştiğini belirterek, "Biz aşağıdaydık arkadaşımın telefonu açıktı. Telefonunu kapatır kapatmaz şimşek çaktı oraya. Yukarıdan taşlar düştü. Biz de hemen kaçtık" diye olayı anlattı.

Olayın diğer görgü tanıklarından Muzaffer Çam, "Gökyüzü önce bir karardı kararınca şimşekler çakmaya başladı. Ben de camdaydım şimşeğin binaya düştüğünü gördüm. Sonra da binadan düşen tuğlalar yola düştü. Doğal afet yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultanbeyli, Battalgazi, 3. Sayfa, Haber

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