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Çocukların balkondan balkona oyun keyfi

Çocukların balkondan balkona oyun keyfi Korona Virüs ile mücadele kapsamında alınan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ardından evlere kapanan çocuklar arkadaşları ile balkondan balkona oyun oynayarak zamanlarını geçiriyor.

09.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:24
Çocukların balkondan balkona oyun keyfi
ANKARA - Korona Virüs ile mücadele kapsamında alınan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ardından evlere kapanan çocuklar arkadaşları ile balkondan balkona oyun oynayarak zamanlarını geçiriyor.
Ankara 'nın Kızılcahamam ilçesinde evde kalan çocuklar çareyi yaşıtları ile balkondan balkona oyun oynamakta buldu. Sokakları özleyen çocuklar komşu çocukları ile balkondan balkona çeşitli oyunlar oynayarak birbirlerinden uzak kalmamanın yolunu buldular. Minikler komşuculuk oynayarak karşılıklı sohbet bile ediyor. Çocukların balkondan balkona oyun keyfi

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, Genel
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