Haberler » Güncel » Haber

Çocukların 'Başkan Amca' sevinci

Belediye Mahallemizde projesi kapsamında Yamaçlı'da düzenlenen programa katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, programın ardından Yamaçlı İlkokulu'nu ziyaret ederek burada öğrenim gören öğrencilerle sohbet etti.

27.09.2019 09:31Çocukların 'Başkan Amca' sevinci
Belediye Mahallemizde projesi kapsamında Yamaçlı'da düzenlenen programa katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, programın ardından Yamaçlı İlkokulu'nu ziyaret ederek burada öğrenim gören öğrencilerle sohbet etti.

Oldukça sıcak ve samimi görüntülerin ortaya çıktığı ziyarette sınıfları gezerek öğrencilere isimlerini ve büyüyünce ne olmak istediklerini soran Başkan Yalçın, çocukların güzel günler görmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.

Ziyarette kız öğrencilere bez bebek, erkek öğrencilere oyuncak kamyon hediye eden Başkan Yalçın, okul müdürü ve sınıf öğretmeni ile de bir süre sohbet ederek bilgiler aldı. - KAYSERİ

Yamaçlı, Talas, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:12 Ünlüler Baksı Müzesine hayran kaldı
12:11 Şişli bir binanın balkonu çöktü
12:11 Sonbahar'da spor aktiviteleri
12:11 Kütahya'da 228 şişe kaçak içki ele geçirildi
12:10 Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
12:10 Altın Portakal'ın ulusal jürisi belli oldu
12:10 Dha yurt bülteni - 7