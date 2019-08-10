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Çocukların bayram şekeri kapma yarışı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde dini bayramların Arife gününde vatandaşların mahallelerde dağıttığı şeker ve çikolataları toplamak için çocuklar adeta birbirleriyle yarışıyorlar.

10.08.2019 18:05 Çocukların bayram şekeri kapma yarışı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde dini bayramların Arife gününde vatandaşların mahallelerde dağıttığı şeker ve çikolataları toplamak için çocuklar adeta birbirleriyle yarışıyorlar.

Geleneksel hale gelen arife günlerinde bayram şekeri dağıtımı esnasında ellerindeki naylon poşetlerle dağıtılan şeker ve çikolataları toplamak için koşuşturan çocuklar adak dağıtılan yere herkesten önce varabilmek için büyük gayret sarf ediyorlar. Çocukların bayram şekeri kapma yarışı görenleri gülümsetiyor.(MA-EFE) - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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