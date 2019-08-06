Çocukların bulduğu balaban koruma altına alındı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı
ilçesinde, Kur'an kursu öğrencilerinin cami bahçesinde yaralı halde bulduğu balaban kuşu koruma altına alındı.
Hamam Önü Camisi'ndeki kursa katılan öğrenciler, ders arasında bahçeye çıktı. Öğrencilerden Utku Eren Özinci, bahçede oynarken çatıdan bir balaban kuşunun düştüğünü gördü.
Yaralı kuşa önce su veren Özinci, daha sonra arkadaşıyla Sandıklı Belediyesine götürdü. Belediye yetkilileri durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bildirdi.
Kuşu teslim alan görevliler, hayvanın nesli tükenme tehlikesinde olan balaban olduğunu tespit etti.
"Yalnız yaşayan bir kuş türü"
Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Sandıklı Şube Şefi Yasin Ayalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede çok sayıda irili ufaklı göletin bulunduğunu söyledi. Balaban
kuşlarının genellikle sulak alanlarda yaşadığını anlatan Ayalp, "Nesli tükenme tehlikesi altında olan balaban kuşu, genellikle balık, kurbağa gibi canlılarla beslenir. Yalnız yaşayan bir kuş türüdür. İlk tespitlerimize göre kanadından darbe almış. Sahip çıkarak güvenilir ellere teslim edeceğiz. Sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salacağız." diye konuştu.
Özinci de bahçede arkadaşları ile oynarken kuşu gördüğünü belirterek, "Hemen yanına gittim. Camiden su getirip biraz içirdim. Kuş suyu içtikten sonra canlanmaya başladı. Kafasını kaldırdı. Daha sonra arkadaşımla belediyeye götürdük." dedi.
Yaralı balaban kuşunun, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hayvan Hastanesine teslim edilerek tedavi altına alınacağı öğrenildi.