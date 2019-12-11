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Çocukların çatlak ellerine merhem oldular

Paintball Avrupa Hakemi ve milli halk dansları sporcusu Dora Kübra Yıldız, Ankara'da 'Bir Paket Mutluluk' sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi ile Muş'ta Kardeşler Köyü okuluna yardım eli uzattı.

11.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:33Çocukların çatlak ellerine merhem oldular

Paintball Hakemi ve milli halk dansları sporcusu Dora Kübra Yıldız, 'da 'Bir Paket Mutluluk' sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi ile 'ta Kardeşler Köyü okuluna yardım eli uzattı. Ankara'dan paket paket yardımlarla gelen Yıldız, soğuktan elleri çatlayan miniklerin ellerine ve yüzlerine önce merhem sürdü, sonra hediyelerini verdi.

Gazi Üniversitesi Akademisi ve Mamak Belediyesi Halk Oyunları konservatuarı mezunu olan ve Paintball branşında Türkiye'nin aktif ilk kadın Avrupa hakemi ünvanı olan Dura Kübra Yıldız, hemen her yıl Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere Anadolu'nun en ücra köylerine giderek köyde yaşayan çocuklara hediyeler verip onlarla kucaklaşıyor. Yıldız'ın bu yıl ki durağı Muş oldu. Muş Alparslan Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Topluluğu'nun da destek verdiği Yıldız, Ankara'dan getirdiği hediye paketleriyle Kardeşler Köyü İlkokulu'na gitti.

Dora Kübra Yıldız, sürpriz yaptığı miniklerin önce soğuktan çatlayan ellerine merhem oldu. Getirdikleri hediye paketlerinin içinden çıkardıkları kremi önce çocukların ellerindeki çatlaklara süren Yıldız, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki çocuklarımıza hediye getirdiğimiz zaman krem de veriyoruz. Çünkü soğuktan çocuklarımızın elleri çok çatlamış ve yara olmuş. O yüzden çocuklarımızı tek tek önce kremliyoruz, hediyeler veriyoruz. Sonrasında da her gün kullanmaları için onlara kremler de hediye ediyoruz dedi.

'Bir Paket Mutluluk' ailesi olarak Muş'un Kardeşler Köyü'ne geldiklerini ifade eden Yıldız, Buradaki köyümüze ulaşabilmek için muhtarımızla iletişim kurduk. Buradaki öğrencilerimize bir sürpriz yapmak istedik. Köyde okuyan çocuklarımıza sürpriz yapmayı çok seviyoruz. Buraya geldiğimizde ilk önce sınıfımızı süsledik ve çocuklarımızın heyecanına ortak olmak istedik. Sınıfa girdiklerindeki o heyecan inanılmazdı. Biz onlardan daha çok mutlu olduk, daha çok sevindik. Hedefimiz daha çok çocuğu mutlu etmek, daha çok çocuğu sevindirmek. Onlarla birlikte vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Umarım ilerleyen zamanlarda daha çok köy çocuklarına gidip, daha çok köy çocuklarını sevindirebiliriz diye konuştu.



Avrupa, Ankara, Muş, Güncel

Kaynak: DHA

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