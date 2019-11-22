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Çocukların çoğunluğu fiziksel olarak yeterince aktif değil

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülüğünde yürütülen çalışma, tüm dünyada okula giden çocukların yüzde 80'inden fazlasının günde bir saatten az fiziksel aktivitede bulunduğunu ortaya koydu.

22.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:54Çocukların çoğunluğu fiziksel olarak yeterince aktif değil
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülüğünde yürütülen çalışma, tüm dünyada okula giden çocukların yüzde 80'inden fazlasının günde bir saatten az fiziksel aktivitede bulunduğunu ortaya koydu.
Lancet Çocuk ve Genç Sağlığı dergisinde yayımlanan çalışmada, 146 ülkeden yaşları 11-16 arasında değişen 1,6 milyon gencin 2001-2016 yıllarındaki verileri incelendi.
Okullarda yapılan fiziksel aktivite seviyelerine yönelik araştırmaların verilerinin analiz edildiği çalışmada, oyun ve spor, ev işleri, yürüyüş, bisiklete binme, beden eğitimi gibi tüm etkinlikler fiziksel aktivite olarak değerlendirildi.
Kızların, Tonga, Samoa, Afganistan ve Zambiya hariç bütün ülkelerde erkeklerden daha az aktif olduğu gözlemlendi. Kızların yaklaşık yüzde 85'i yeterli fiziksel aktivite yapmazken, erkeklerde 2001'de yüzde 80 olan bu oran 2016'da yüzde 78'e geriledi.
2016 verilerine göre, Filipinler yüzde 93 ile erkeklerin en az aktif, Güney Kore ise yüzde 97 ile kızların en az aktif olduğu ülke oldu.
En aktif ülke Bangladeş
Yetersiz fiziksel aktivite oranı yüzde 66 olan Bangladeş, gençlerin en aktif ülke olarak öne çıktı.
ABD ve İrlanda, kızların erkeklerden 15 puan daha az aktif ve cinsiyet farkının en fazla olduğu ülkeler olarak öne çıktı.
Çalışmada incelenen 107 ülkede cinsiyetler arası aktivite farkı 2001'den 2016'ya erkekler lehine açıldı.
Araştırmacılar, çalışmada belirlenen fiziksel aktivite eğilimlerinin devamı durumunda 2030'da hedeflenen 15 puanlık düşüşün gerçekleşmeyeceğini bildirdi.
DSÖ'den Dr. Regina Guthold yetersiz fiziksel aktivite seviyesinin yüksek olmasının gençlerin sağlığını tehlikeye soktuğunu belirtti.
Özellikle kızların fiziksel aktivitelerini artıracak acil politikaların uygulamaya konulması gerektiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü, Güncel

Kaynak: AA

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