Çocukların Diş Sağlığı İçin Fissür

Kırklareli
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Hüseyin Topçuoğlu, fissür uygulamasının çocukları diş çürüklerinden koruduğunu bildirdi.
Topçuoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, fissür örtücülerin diş minesine yapışarak çürük oluşumuna engel olduğunu belirtti.
Diş üzerinde herhangi bir aşındırma işlemi yapılmadığından ağrısız bir işlem olduğunu ifade eden Topçuoğlu, fissür örtücülerin zamanla aşınabildiğini ancak yıllar sonra bile yüzde 85-90 oranında dişler üzerinde kaldığı yapılan çalışmalarla ispatlandığını kaydetti.
Fissür'ün diş minesine bağlanma kuvveti, uygulama sırasında ne kadar iyi olursa diş üzerinde kalma ömrü de o kadar uzun olduğunu aktaran Topçuoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
"İdeal fissür örtücü uygulamasında en etkili faktör çocuğun uyumudur. Eğer fissür örtücü düşerse, çocuğun dişi daha önce hiç fissür örtücü uygulanmamış bir dişten çok daha fazla çürüğe karşı dirençlidir. Fissür örtücü düştükten sonra 6 ay içersinde fark edilip tekrar uygulanırsa çürüğe karşı koruma devam edecektir.
Tüm bu faydalarına rağmen çocuğun ağız hijyenine dikkat etmez ve rutin diş hekimi kontrollerine getirilmez ise dişlerini çürükten korumak neredeyse imkansızdır. Bu nedenle çocukların diş fırçalama alışkanlığı edinmesi, ağız hijyenine dikkat etmesi ve düzenli olarak diş hekimine muayene olması gerekmektedir."