Çocukların eserleri sergilenecek

Menderes Belediyesi ve Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği tarafından "Genç Fidanlar Yeşersin" adlı proje hayat buluyor. Proje ile 18 Ağustos tarihinde çıkan, 5 bin hektar alanın zarar gördüğü ve Menderes'te de etkili olan yangında mağdur olan ailelerin çocuklarına eğitim desteği verilecek.

Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği'nin resim kursuna katılan 5-12 yaş arası 110 öğrencinin yaptığı 300 resim çalışması 5-7 Eylül tarihlerinde Menderes Belediyesi Kültür Merkezi ve Amfi Tiyatro'da sergilenecek. Sergide yer alacak resimler destek için satışa da sunulacak.

İlköğretimden üniversiteye kadar

Sergiden elde edilecek gelirle ilköğretim okulu ve lisede okuyan öğrencilere kırtasiye, giyim ve diğer giderler için maddi destek sağlanırken, üniversiteye giden öğrencilere ise burs desteği verilecek.

Çocuklardan yardım eli

Projeyle ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " 18 Ağustos tarihinde çıkan ve ilçemizde de etkili olan yangın ile büyük bir felaketi yaşadık. Sadece İzmir değil tüm Türkiye'nin acı çektiği olay sonrası Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği'miz ile birlikte " Genç Fidanlar Yeşersin" projemizi hayata geçiriyoruz. Amacımız bir nebze de olsa yangından mağdur olan ailelerimize destek olabilmek. Projemiz ile mağdur ailelerimizin çocuklarına eğitim desteğinde bulunacağız. Bunu da derneğimizin açtığı kursa katılan çocuklarımızın yaptığı resimlerin satışından elde edilen gelir ile yapacağız. Yani bu yörenin evlatları yine bu yörenin evlatlarına el uzatmış olacak. Geleceğimiz olan genç fidanlarımızı eğitimin ışığıyla yeşertmek hepimizin görevi. 5-7 Eylül tarihlerinde ki sergimize tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Gelin siz de bir el uzatın ve bu acıları hep birlikte saralım" dedi.

Herkesi davet etti

Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Akın ise, " Dernek olarak açtığımız resim kursunda öğrenim gören çocuklarımızın resimleri, "Genç Fidanlar Yeşersin" projemiz ile yangından mağdur olan mahallelerimizdeki ailelerimizin çocuklarının eğitimi için satışa çıkarılacak. Elde edilen gelirin tamamı bu çocuklarımızın eğitimine gidecek. Menderes Belediyemiz ile yaptığımız ortak çalışma ile belediyemiz tarafından belirlenecek ailelere dernek olarak desteğimizi sağlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı sergimize bekliyoruz. İzmir'in duyarlılığını bir kez daha hep birlikte tüm dünyaya gösterelim" diye konuştu.